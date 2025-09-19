كابول رداً على ترامب: الوجود الأميركي في أفغانستان أصبح مستحيلاً

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية مستشار وزير الخارجية، ذاكر جلالي، أن “الوجود العسكري الأميركي في بلاده أصبح مستحيلاً”.

وجاءت تصريحات ذاكر جلالي، رداً على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ضرورة استعادة قاعدة “باغرام” الجوية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن جلالي قوله إنّ “الشعب الأفغاني لم يتقبل أبداً وجوداً عسكرياً أجنبياً، وقد تم تضمين اتفاقية الدوحة هذه القضية”.

وقال الدبلوماسي الأفغاني: “يمكن لأفغانستان والولايات المتحدة الحفاظ على علاقات سياسية واقتصادية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، دون الحاجة لوجود قاعدة عسكرية أميركية في أفغانستان”.

وأعلن ترامب، أمس الخميس، أن واشنطن تسعى لاستعادة قاعدة “باغرام” الجوية في أفغانستان، مشيراً إلى موقعها الاستراتيجي بالقرب من الصين.

وكان رئيس أركان الجيش الأفغاني فصيح الدين فطرت، قد صرح، في وقت سابق، بأن السلطات الأفغانية لن تتفاوض مع أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن قاعدة “باغرام” الجوية.

وأضاف أن وجود جندي أجنبي واحد على الأراضي الأفغانية “أمر غير مقبول من الإمارة الإسلامية”، وأن كابول لن تبرم أي اتفاق مع الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى بشأن القاعدة الجوية.

المصدر: مواقع إخبارية