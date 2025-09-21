ترامب: إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام إلينا فستحدث أمور سيئة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه “إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى سيطرة الولايات المتحدة فإن أموراً سيئة ستحدث”.

وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى من أنشأها، الولايات المتحدة، فإن أموراً سيئة ستحدث”، حسب تعبيره.

ويوم الجمعة، قال ترامب إنه يجري محادثات مع أفغانستان بشأن استعادة السيطرة على قاعدة باغرام الجوية، مؤكداً في تصريحات للصحفيين بالمكتب البيضاوي، إنه “ما كان ينبغي لنا التخلي عنها أبداً”، حسب قوله.

وقبل ذلك، كشف ترامب يوم الخميس، أن الولايات المتحدة تحاول استعادة السيطرة على قاعدة باغرام التي استخدمتها القوات الأميركية عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في باكينغهامشير بشمال غربي لندن، إن موقع قاعدة باغرام قرب الصين إستراتيجي، مشيراً إلى أن أحد أسباب رغبة أميركا في استعادة القاعدة هو “أنها تبعد ساعة واحدة فقط من المكان الذي تصنع فيه الصين صواريخها وأسلحتها النووية”، وهو ادعاء كان قد كرره في مارس/آذار الماضي.

وانتقد ترامب طريقة انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان تحت إدارة الرئيس جو بايدن عام 2021، وقال إن الولايات المتحدة كانت ستغادر أفغانستان لكنها ستحتفظ بقاعدة باغرام.

وأضاف “أعطيناهم القاعدة مجانًا، ونحاول استعادتها لأنهم بحاجة لأشياء منا”، ملمحاً إلى أن واشنطن تملك أوراق ضغط على الحكومة الأفغانية التي تقودها طالبان.

في المقابل، شدد مسؤولون في الحكومة الأفغانية يوم الجمعة على رفضهم السيطرة الأميركية على قاعدة باغرام الجوية شمالي العاصمة كابل، مؤكدين أن القاعدة تحت سيطرة الحكومة بالكامل.

وتُعد قاعدة باغرام أكبر منشأة عسكرية أنشأتها الولايات المتحدة في أفغانستان خلال عقدين من الحرب، وكانت مركز العمليات الأميركية قبل انسحاب 2021. وتحوّلت القاعدة منذ ذلك الحين إلى رمز لانتهاء الاحتلال الأميركي وعودة طالبان إلى السلطة.

المصدر: مواقع إخبارية