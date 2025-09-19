المكسيك | شينباوم تبحث مع رئيس وزراء كندا تعزيز التعاون الثنائي ومواجهة التحديات التجارية الأمريكية

التقتت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم ، الخميس، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في قصر الوطني في مكسيكو سيتي، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومواجهة التحديات التي تفرضها السياسات التجارية الأمريكية الحمائية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ووصل رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إلى العاصمة المكسيكية، حيث استقبله وزير الخارجية المكسيكي، خوان رامون دي لا فوينتي، في المطار، ثم انتقل إلى القصر الوطني حيث جرى حفل ترحيب رسمي بحضور الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، ومرافقيها من كبار المسؤولين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وتنويع طرق النقل التجاري عبر الموانئ في المحيطين الهادئ والأطلسي، لتجنب المرور عبر الأراضي الأمريكية التي تشهد توترًا متزايدًا بسبب الرسوم الجمركية التي تفرضها واشنطن.

وأكدت الرئيسة شينباوم أن الزيارة تهدف إلى “تعزيز العلاقات المكسيكية-الكندية، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار في قطاعات معينة”، مشيرة إلى مناقشة توسيع برنامج منح التأشيرات الخاصة للعمال المكسيكيين، والتعاون في مجالات التعليم والطاقة المتجددة والابتكار.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الكندي على متانة العلاقات بين البلدين، قائلاً: “نركز على رفع مستوى شراكاتنا في التجارة والأعمال والأمن والطاقة”، معربًا عن التزامه ببناء سلاسل إمداد أقوى وخلق فرص جديدة للعمال في كلا البلدين.

ويأتي هذا اللقاء في ظل المخاوف المشتركة من السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي فرض رسومًا جمركية على منتجات كندية ومكسيكية، متهمًا كلا البلدين بعدم بذل جهود كافية لوقف الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات.

ويعد الاجتماع جزءًا من الجهود الثنائية الرامية إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على الولايات المتحدة، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين المكسيك وكندا حوالي 31.8 مليار دولار فقط، مقارنة بحجم التبادل بين كل منهما والولايات المتحدة الذي يتجاوز 760 مليار دولار.

ومن المقرر أن يعقد الزعيمان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مساء اليوم، بعد اجتماعهما مع رجال الأعمال الكنديين والمكسيكيين، حيث من المتوقع أن يعلنا عن مبادرات جديدة لتعزيز التعاون الثنائي.

المصدر: وكالات