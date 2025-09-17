جرحى البيجر يوجهون رسالة إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم

وجّه جرحى البيجر في المقاومة الإسلامية رسالة إلى الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم (حفظه الله)، أكدوا فيها ثباتهم على درب المقاومة واستعدادهم للتضحية والمضي في طريق الشهادة والنصر.

وجاء في الرسالة: “الأمين العام لحزب الله، سماحة الشيخ نعيم قاسم دام ظله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عام مضى على القرح الذي أصاب مقاومتنا في أبدان أبنائها وبناتها غدراً على يد قتلة أنبياء الله ومذ ذاك، والعالم يسمع صدى صوتك الهادر وهو يشد فينا العزم ويدعونا إلى ما يحيينا. لكن آن للعالم أن يسمع صوتنا وكلماتنا المخضبة بدمائنا. أما الجرح فقد شددنا عليه ووضعنا الثأر نصب أعيوننا الجريحة”.

وأضاف الجرحى “نحن يا شيخنا على وعد سيدنا الشهيد وعلى قدر آمال أهلنا وشعبنا المعطاء، الذي نوجه له سلامنا والتحيات، حاضرون للتضحية ومشتاقون للشهادة وعازمون على النصر أيًا تكن الأثمان. نستضيء بهدي الولاية ومداد الدماء، واثقون بوعد الله ونصره. قبلنا شراكة الدم وعهد الجهاد لأن المرتبط بالله لا يمكن أن يهزم”.

المصدر: موقع المنار