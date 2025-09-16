لاريجاني يصل الرياض لبحث تعزيز التعاون بين إيران والسعودية

وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين.





ومن المقرر أن يلتقي لاريجاني خلال زيارته بوزير الدفاع السعودي، وعدداً من المسؤولين رفيعي المستوى، في إطار مشاورات عليا لمناقشة سبل توسيع التعاون السياسي والأمني ‌‌والاقتصادي بين البلدين.

ويأتي هذا اللقاء في سياق استمرار سلسلة المحادثات بين إيران والمملكة، بعد زيارة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى طهران في أبريل الماضي.

ويرافق لاريجاني في هذه الزيارة كل من علي باقري كني، معاون الشؤون الدولية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، ومحمد علي بك، مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الخليج الفارسي.

وتُعد الرياض ثالث محطة في جولة لاريجاني الخارجية، بعد زياراته إلى بغداد وبيروت في أغسطس الماضي، ضمن جهود طهران لتعزيز قنوات الحوار والتعاون الإقليمي مع الدول العربية.

المصدر: وكالات