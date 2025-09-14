تونس| استقبال حاشد لسفن أسطول الصمود العالمي

خرج آلاف المواطنين في مدينة بنزرت التونسية على مدى اليومين الماضيين لاستقبال سفن أسطول الصمود العالمي المؤلف من ست سفن، والذي انطلقت اولى سفنه السبت، نحو غزّة، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع، و توافد آلاف المواطنين من أهالي المدينة والمناطق المجاورة، إلى الميناء الترفيهي حاملين الأعلام التونسية والفلسطينية، و رست السفن التابعة للأسطول في الميناء، وسط حضور جماهيري واسع، ردد خلاله المواطنون شعارات دعم وتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومساندة لأسطول الصمود، منددين بالصمت العالمي على حرب الابادة الجماعية التي ينفّذها الاحتلال في قطاع غزة. ويُعد هذا التحرك أول خطوة فعلية لانطلاق الأسطول الذي سيضم نحو 50 سفينة، بمشاركة ما بين 500 و700 ناشط من أكثر من 40 دولة.

المصدر: قناة المنار