ترامب يلتقي رئيس الوزراء القطري في نيويورك

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، أمس الجمعة في نيويورك، بعد أيام من العدوان الإسرائيلي على الدوحة.

وحضر اللقاء، إلى جانب ترامب ورئيس الوزراء القطري، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أنّ ترامب “سيستضيف رئيس الوزراء القطري على العشاء الجمعة في منتجعه للغولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرزي”.

وجاء هذا اللقاء بعد اجتماع عقده رئيس الوزراء القطري مع نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، ووزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو.

وجرى خلال الاجتماع، بحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية، “استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة”.

وأكد نائب الرئيس الأميركي، خلال الاجتماع، تضامنه مع قطر، معتبراً أنّ “الحلول الدبلوماسية كفيلة بحل المسائل العالقة في المنطقة”.

كما أعرب عن تقديره “للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في الوساطة ودورها الفاعل في إحلال السلام بالمنطقة”، مشدداً على أنّ الدوحة “حليف استراتيجي موثوق للولايات المتحدة”، وفق البيان القطري.

من جانبه، أكد المسؤول القطري أنّ بلاده “ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها، والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي السافر”.

وأدان مجلس الأمن الدولي، الخميس، الضربات التي تعرضت لها قطر، في إشارة إلى استهداف العدو الاسرائيلي قادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الدوحة، من دون أن يذكر العدو بالاسم.

المصدر: مواقع إخبارية