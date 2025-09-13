عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 13 أيلول 2025

العناوين

الاخبار:

رئيس الحكومة يعرقل آلية تعويضات الإعمار

وثائق تكشف التزام عون وسلام مبكرا بنزع السلاح

السعودية الأكثر تطرفا وتهورا: واجهوا حزب الله ولا تخشوه

السعودية الأكثر تطرفا وتهورا: واجهوا حزب الله ولا تخشوه درس إسبانيا: إسرائيل ليست قدراً

الحكومة تعيد المراهنات الرياضية إلى اليانصيب | أرباح الكازينو تفتح شهية الدولة: نريد أكثر من حصّتنا

الديار:

زيارة فرنسية في توقيت استثنائي… رسائل تتجاوز لبنان إلى الإقليم

اختفاء برّاك «عن السمع»… المفاوضات اللبنانية مع حماس: راوح مكانك

رسائل عسكرية اسرائيلية متعددة والهدف امتلاك الشرق الاوسط والخليج

-“ستارلينك”: مشكلة الإنترنت في لبنان نحو الحلّ؟هل من مخاطر جرّاء الانكشاف الأمني أمام “إسرائيل”؟

البناء:

احتمالان لا ثالث لهما

إعلان نيويورك: 142 دولة لحل الدولتين… واشنطن تحشد 10 أصوات ضد

ترامب يسعى لتخفيض سقف القمة العربية الإسلامية… والعقدة إنهاء حرب غزة

تنسيقيات الإضراب العالمي عن الطعام تعلن اليوم من فلسطين جهوزيّة 100 مدينة

النهار:

عون بين الدوحة ونيويورك وسط التلقف الدولي للبنان

جديد خارطة طريق جنبلاط… “التّقدمي” لـ”النهار”: لجنة التّحقيق الأممي في السّويداء خلال أيام

حاولت الهروب بطريقة غير قانونية… الجيش الللبناني يوقف سفينة “Hawk lll”

الشرع يتحدث عن اتفاق أمني مع إسرائيل و”لا قطيعة دائمة مع إيران”

نداء الوطن:

مساعدات أميركية للجيش وتسليم سلاح اليوم في عين الحلوة

هل أصبحت سوريا خيارًا أفضل للنازحين ؟

تفعيل “الميكانيزم” اللبناني… فرصة أخيرة لتكثيف الزخم الدبلوماسي والعملياتي الأميركي

الدولة تحاصر السلاح وتفكك الأساطير

الشرعية بين “حزب الله” وإسرائيل

اللواء:

ورقة لبنان إلى قمة الدوحة: متمسك بالتضامن ومطالبة بإلزام إسرائيل وقف النار

سلام يسعى إحتواء التحركات في الشارع.. وارتياح نيابي لإنجازات الحكومة

142 دولة في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين وتؤيد حل الدولتين

الشرع: المفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني لا تزال جارية

الجيش يحذر نتنياهو من احتلال غزة وروبيو في تل أبيب اليوم

الجمهورية:

أولى الاولويات تسبيح الجيش

جولة لودريان ” لا مساعدات مجانية”

“الجمهورية” تنشر دراسة الجنرال عن الاسترتيجية الدفاعية

واشنطن لن تسمح بدخول لبنان في الفوضى

مراوحة داخلية حتى جلاء صورة المنطقة: استهداف قطر يتفاعل وتحذيرات من حريق واسع

الشرق:

الأمم المتحدة تؤيّد حل الدولتين ومجلس الأمن يدين استهداف قطر

فرنسوا هولاند في بيروت ولقاء وجولة أفق مع عون

رئيس الحكومة استقبل الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين

الزعيم وليد جنبلاط ضرورة وطنية وعربية…

-إسرائيل تستعرض في الجنوب… و”البداوي” يُسلِم السلاح اليوم

الاسرار

نداء الوطن:

يقول مصدر دبلوماسي إن خلية “حزب الله” التي كشفت عنها الداخلية السورية هي “الجزء الظاهر من جبل الجليد”، وفق تعبيرها، وأن هناك خلايا يتم رصدها وتعقبها وسيُعلَن عنها تباعًا.

ترددت معلومات أن التفتيش القضائي سيكثِّف عمله، والنتائج ستظهر تباعًا. وتضيف المعلومات أن تحريك هذا الملف يهدف إلى مواكبة السلطة التنفيذية في عملها.

وصفت مصادر في “التيار الوطني الحر” التقارب الذي يقوم به رئيس “التيار” في جبيل مع أخصام تاريخيين لـ “التيار”، أعطى نتائج عكسية، فهو من جهة أحدث بلبلة داخل المناصرين الذي يعرفون سلفًا أن باسيل لا يستطيع الذهاب بعيدًا في هذا التقارب الذي يصعب أن يوصِل إلى تحالف، وحتى لو وصل إلى تحالف فهو سيكون على حساب قياديين في التيار.

اللواء:

ما تزال قضية عدم تسديد سندات الخزينة باليوروبوندز الذي لجأت إليه إحدى الحكومات، يحضر بقوة على طاولة المحادثات مع البعثات الأجنبية المالية..

يتوقف أكثر من وزير عند أداء زميل لهم، لجهة التمسك بـ «خطاب» تجاوزته المواقف الرئاسية مباشرة..

تحدثت مصادر أن استهداف دولة خليجية من قِبل اسرائيل، هو رسالة اعتراض، لا تقبل الإلتباس، حول مساعي حل ّ الدولتين..

البناء:

خفايا

-قال مصدر دبلوماسي عربي في واشنطن إن مساعي أميركية تبذل لاحتواء الموقف العربي والإسلامي عشية القمة العربية الإسلامية المقرّرة في الدوحة وإن تطمينات أميركية تقدّم لقطر كي تقوم بتخفيض سقف أي دعوة لفرض العزلة الدولية على “إسرائيل” انطلاقاً من قطع الدول العربية والإسلامية للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية ودعوة دول عدم الانحياز وأوروبا وروسيا والصين للمشاركة في فرض عقوبات على “إسرائيل” حتى التزامها بوقف الحرب على غزة وفك الحصار عنها وقبول حل الدولتين. وفي واشنطن يقولون لا نريد أن نستفيق على قرار بحق “إسرائيل” يشبه قرار وقف النفط عن أميركا الذي اتخذه الملك فيصل عام 1973. وقال المصدر يستغرب الدبلوماسيون في نيويورك مديح قطر الموقف الأميركي رغم تهديده بالفيتو على أي قرار إدانة من مجلس الأمن بذكر “إسرائيل” بالاسم حتى تمّ سحب اسم “إسرائيل” من البيان، ويرون فيه مؤشراً على احتمال التراجع عن قرارات ذات تأثير على “إسرائيل” تصدر عن القمة العربية الإسلامية.

كواليس:

يعتقد بعض الدبلوماسيين في نيويورك أن النقاشات التي جرت على هامش التداول حول مشروع القرار الخاص بالغارات الإسرائيلية على قطر توحي بأن تفادي واشنطن احتمالات التصعيد يبدو محكوماً بالقدرة على إنهاء الحرب على غزة كطريق لاحتواء المشهد الإجماليّ في المنطقة بعد ظهور الانفلات الإسرائيلي من كل الضوابط بصورة تهدّد بإحراج واشنطن الداعمة لـ”إسرائيل” مع حلفائها الذين تعتمد عليهم بالكثير من المصالح والسياسات. ويقول هؤلاء الدبلوماسيون إن كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الفرصة التي يتيحها هذا الاحتقان لإحلال السلام يقصد به هذه الفرضية لبلورة حل نهائيّ في غزة يُفترض أن يحمله وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو إلى تل أبيب اليوم.

المصدر: صحف