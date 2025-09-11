الجيش الإسرائيلي يزعم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

زعم الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، أنه اعترض صاروخًا أُطلق من الأراضي اليمنية. وأوضح الجيش في بيان نُشر عبر منصة تلغرام أن صافرات الإنذار دوت في مناطق عدة داخل الكيان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صافرات الإنذار دوت في منطقتي النقب ووادي عربة في الجنوب، وذلك بعد رصد إطلاق الصاروخ من اليمن.

يأتي ذلك عقب عدوان شنّه الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي عمران والجوف، ما أسفر عن استشهاد 35 شخصًا وإصابة 131 آخرين، وفق حصيلة أولية.

وفي هذا السياق، حمّلت الحكومة اليمنية في صنعاء الكيان الإسرائيلي وشريكه الأمريكي المسؤولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على الغارات الإسرائيلية الأخيرة ضد اليمن، مؤكدة في بيان لها أن “هذا العدوان، أو أي عدوان آخر، لن يثني اليمن عن مواصلة نهجه العملي والمؤثر في حظر الملاحة الإسرائيلية، واستمرار قصف الكيان دعماً لغزة”.

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت مطلع الأسبوع تنفيذ عملية واسعة بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع “حيوية وحساسة” في الكيان الإسرائيلي، بينها مطار رامون في إيلات، إضافة إلى مواقع في النقب وعسقلان وأسدود وتل أبيب ويافا.

المصدر: عرب 48