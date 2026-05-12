العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الاثنين 11-5-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وعدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الإثنين 11/05/2026، 20 بيانًا عسكريًا وفقًا للآتي:

1- السّاعة 03:30 استهداف تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ بين منطقة وادي العيون وبلدة صربين بصلية صاروخية.

2- السّاعة 06:10 استهداف قوة إسرائيليّة متموضعة داخل منزل في بيدر الفقعاني في بلدة الطّيبة بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

3- السّاعة 06:20 استهداف قوة إسرائيليّة متموضعة داخل منزل في بيدر الفقعاني في بلدة الطّيبة بمحلّقة انقضاضيّة للمرة الثانية وتحقيق إصابة مؤكّدة ما استدعى حضور قوّات العدوّ لإخلاء الإصابات.

4- السّاعة 06:30 استهداف قوة إسرائيليّة مساندة للقوة المستهدفة في بيدر الفقعاني في بلدة الطّيبة بمحلّقة انقضاضيّة للمرة الثالثة، تدخّلت على إثرها مروحيّة معادية لإخلاء الإصابات تحت غطاء دخاني وناري كثيف.

5- السّاعة 11:20 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة طيرحرفا بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكدة وشوهدت ألسنة النيران تندلع من إحدى صهاريج الوقود في المكان.

6- السّاعة 11:56 استهداف آليّة هندسة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ شرق بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

7- السّاعة 13:30 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

8- السّاعة 14:20 استهداف آليّة هامر تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة طيرحرفا بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

9- السّاعة 14:30 استهداف آليّة هندسية تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة طيرحرفا بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

10- السّاعة 14:30 استهداف تجمُّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب مجرى نهر دير سريان بمحلّقتين انقضاضيّتين.

11- السّاعة 15:05 تصدي لطائرة مسيّرة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في أجواء منطقة صور بصاروخ أرض جوّ.

12- السّاعة 15:15 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخية.

13- السّاعة 15:25 استهداف جرّافة D9 تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الناقورة بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

14- السّاعة 16:00 استهداف جرافة D9 تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ على طريق البيّاضة الناقورة بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة، على إثرها تدخّلت عند الساعة 16:55 قوّة إسرائيليّة لسحب الجرّافة فاستهدفها المجاهدون بصلية صاروخيّة.

15- السّاعة 17:00 استهداف تجمُّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

16- السّاعة 17:05 استهداف تجمُّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة النّاقورة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

17- السّاعة 17:20 استهداف تجمُّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البياضة للمرّة الثانية بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

18- السّاعة 18:00 استهداف مرابض مدفعيّة العدو المُستحدثة في بلدة العديسة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

19- السّاعة 18:25 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ بالقرب من الجرّافتين المستهدفتين على طريق البياضة الناقورة بقذائف المدفعيّة.

20- السّاعة 18:50 استهداف مركز قياديّ مُستحدث لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي