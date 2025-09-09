مياه الجنوب لمشتركيها من خط ابار تفاحتا : لترشيد استهلاك المياه لحين انتهاء اعمال الصيانة



اوضحت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان الى ” المشتركين المستفيدين من خط الدفع الرئيسي قطر 16 انش من آبار تفاحتا الى خزان فارس البطاح في بلدة الشرقية، أن أعمال الصيانة التي طرأت على الخط ستستمر لعدة أيام متواصلة، مما سيؤثر على آلية ضخ المياه وطريقة توزيعها”.

واضافت:” تقوم المؤسسة بصيانة الأعطال التي طرأت على الشبكة، تغيير بعض الأجزاء المتضرّرة من الخط وتعزيز متانة الشبكة لمنع تكرار الأعطال في المستقبل عبر إحاطة الخط بالردم المناسب، وذلك بالتعاون مع مجلس الجنوب”.

واشارت الى ان” الخط يغذي بلدات: الخرطوم بمعدل 192 مشتركا، كوثرية السياد بمعدل 689 مشتركا، الشرقية بمعدل 731 مشتركا، انصار بمعدل 1584 مشتركا، الدوير بمعدل 1818 مشتركا، زفتا بمعدل 1000 مشترك، المصيلح بمعدل 102 مشترك، جزء من دير الزهراني بمعدل 1384 مشتركا والغسانية بمعدل 459 مشتركا.

واكدت السعي” إلى تأمين التغذية بالحد الأقصى الممكن والمتوافر”، وتمنت على “المشتركين الكرام ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى الحد الاقصى الى حين الانتهاء من أعمال الصيانة واستعادة التغذية بالمياه كالمعتاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام