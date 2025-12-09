مياه الجنوب إلى مشتركيها من محطة تفاحتا: انخفاض التغذية بسبب تكرار توقف خط الخدمات الكهربائي

اعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان إلى ” المشتركين المستفيدين من محطة آبار تفاحتا، نخفاض التغذية بالمياه بسبب تكرر توقف خط الخدمات العامة الكهربائي عن العمل، وتذبذب مستوى التيار الكهربائي الذي يغذي محطة آبار تفاحتا عبر محطة تحويل المصيلح الكهربائية،التي تعاني من مشاكل فنية تمنع وصول التيار الكهربائي بالكفاءة التي تؤمن تشغيل العدد الكافي من الآبار لضخ المياه الى المشتركين”.

ولفتت إلى أن “مستوى التيار الكهربائي لا يسمح بتشغيل أكثر من 3 آبار من أصل 5 عاملة ضمن خط الانتاج، وأي تشغيل اضافي يضع الآبار ومضخاتها وكامل التجهيزات تحت ضغط وخطر الاعطال المتكرر، والذي أدى في العديد من المرات الى احتراقها وتوقفها عن العمل، واستلزمت صيانتها وقتاً وجهداً وتكاليفاً اضافية”.

أضافت إن ” المؤسسة إذ تبذل جهوداً مضاعفة وبشكل متواصل لتحسين التغذية بالمياه، لا يمكنها في الوقت نفسه ضمان استمرار التغذية الكهربائية الخارجة عن ارادتها وصلاحياتها، وهي تدعو الفاعليات والجهات المعنية للتواصل والتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان لرفع كفاءة محطة المصيلح وتحسين التغذية الخاصة بخط الخدمات العامة ومستويات التيار الذي تستفيد منه المنشآت العامة والخدمية لا سيما محطة آبار تفاحتا”.

واوضحت أنها” تبادر الى تشغيل المولدات لتغطية انقطاع التيار الكهربائي ولكن ذلك لا يكفي لتوفير الكمية الكافية من المياه لتغذية كافة المدن والبلدات التي تستفيد من محطة آبار تفاحتا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام