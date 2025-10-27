ريّ المزروعات بالمياه الآسنة يوقع بصاحبه في قبضة أمن الدولة في قضاء صيدا

أوقفت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة في الجنوب، المدعو (ر. ف.) في بلدة مطرية الشومر – قضاء صيدا، بعد ضبطه يستخدم مياه الصرف الصحي لريّ المزروعات.

وأفادت المديرية في بيان أنّ الخطوة تأتي حرصًا على سلامة المواطنين وصونًا للصحة العامة، مشيرةً إلى أنّ العملية نُفذت بالتنسيق مع مصلحة الزراعة في الجنوب.

وقد صادرت الدورية المضخات والأنابيب المستخدمة في عملية الريّ، والتي كانت موصولة ببركة لتجميع المياه الآسنة، فيما أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام