الإثنين   
   27 10 2025   
   5 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 09:57
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    ريّ المزروعات بالمياه الآسنة يوقع بصاحبه في قبضة أمن الدولة في قضاء صيدا

      أوقفت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة في الجنوب، المدعو (ر. ف.) في بلدة مطرية الشومر – قضاء صيدا، بعد ضبطه يستخدم مياه الصرف الصحي لريّ المزروعات.

      وأفادت المديرية في بيان أنّ الخطوة تأتي حرصًا على سلامة المواطنين وصونًا للصحة العامة، مشيرةً إلى أنّ العملية نُفذت بالتنسيق مع مصلحة الزراعة في الجنوب.

      وقد صادرت الدورية المضخات والأنابيب المستخدمة في عملية الريّ، والتي كانت موصولة ببركة لتجميع المياه الآسنة، فيما أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      أمن الدولة يوقف مواطنين متورطين في تزوير معاملات عقارية بصيدا

      أمن الدولة يوقف مواطنين متورطين في تزوير معاملات عقارية بصيدا

      “القوى الأمنية تكشف زيف ادعاءات حسن مرعب بمحاولة اغتيال في صيدا”

      “القوى الأمنية تكشف زيف ادعاءات حسن مرعب بمحاولة اغتيال في صيدا”

      كشافة “الإمام المهدي” تنظم مرسما فنيا في صيدا تخليدا لذكرى الشهيدين نصر الله وصفي الدين

      كشافة “الإمام المهدي” تنظم مرسما فنيا في صيدا تخليدا لذكرى الشهيدين نصر الله وصفي الدين