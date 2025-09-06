الحصاد الدامي.. ارقام صادمة عن 700 يوم من العدوان على غزة

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت 6 أيلول/سبتمبر 2025، بياناً محدثاً حول حصيلة حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي تدخل يومها الـ(700) على التوالي، موضحاً بالأرقام حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها أكثر من (2,400,000) نسمة في القطاع.

وأشار البيان إلى أنّ ما يقارب (90%) من غزة دُمّر بشكل شامل بفعل القصف والاجتياحات والتهجير القسري، فيما بلغت الخسائر الأولية المباشرة أكثر من (68) مليار دولار، مؤكداً أنّ الاحتلال سيطر بالنار والتهجير على أكثر من (80%) من مساحة القطاع، كما قصف منطقة المواصي التي يزعم أنها “آمنة” أكثر من (109) مرات، فيما تجاوزت كمية المتفجرات التي ألقاها على القطاع (150,000) طن.

وفي ما يتعلق بملف الشهداء والمفقودين، أوضح البيان أنّ إجمالي عددهم بلغ (73,731) ما بين شهيد ومفقود، بينهم (64,300) وصلت جثامينهم إلى المستشفيات، و(9,500) ما زالوا تحت الأنقاض أو مجهولي المصير. وأكد أنّ عدد الأطفال الشهداء تجاوز (20,000) بينهم (19,424) وصلت جثامينهم إلى المستشفيات، فيما ارتقت أكثر من (12,500) امرأة منهن (10,138) سُجل وصولهن إلى المستشفيات.

كما استشهد (8,990) من الأمهات، و(22,404) من الآباء، واستشهد أكثر من (1,009) طفل لم يتجاوزوا العام الأول من أعمارهم إضافة إلى (450) رضيعاً وُلدوا ثم استشهدوا خلال الحرب. وبيّن أنّ عدد الشهداء في صفوف الطواقم الطبية بلغ (1,670)، وفي صفوف الدفاع المدني (139)، بينما وصل عدد الشهداء من الصحفيين إلى (248)، ومن موظفي البلديات (173) بينهم (4) رؤساء بلديات.

كما استشهد أكثر من (780) من الشرطة والعاملين في تأمين المساعدات، و(860) من الرياضيين في مختلف الألعاب. وأشار البيان إلى أنّ أكثر من (39,000) أسرة تعرضت لمجازر الاحتلال، وأبيدت بالكامل (2,700) أسرة بعدد شهداء بلغ (8,563)، فيما أبيدت (6,020) أسرة وبقي منها ناجٍ وحيد بعدد شهداء بلغ (12,911).

وأكد أنّ أكثر من (55%) من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين، وأن المجاعة وسوء التغذية تسببا في استشهاد (376) مدنياً بينهم (134) طفلاً، كما استشهد (23) آخرون بسبب عمليات إنزال المساعدات الفاشلة، وتوفي (41%) من مرضى الكلى بسبب انعدام الغذاء والعلاج، فضلاً عن تسجيل أكثر من (12,000) حالة إجهاض بين الحوامل، و(17) شهيداً قضوا بسبب البرد في مخيمات النزوح بينهم (14) طفلاً.

أما بخصوص الإصابات فقد بلغ عدد الجرحى والمصابين (162,005)، بينهم (19,000) بحاجة إلى تأهيل طويل الأمد وأكثر من (4,800) حالة بتر (18%) منها من الأطفال، و(1,200) حالة شلل، ومثلها من حالات فقدان البصر، فيما أصيب (429) صحفياً.

وأوضح البيان أنّ الاحتلال اعتقل (6,691) مدنياً منذ بدء الحرب بينهم (362) من الطواقم الطبية و(48) من الصحفيين و(26) من عناصر الدفاع المدني، كما خلفت الحرب (21,182) أرملة و(56,320) طفلاً يتيماً، إضافة إلى أكثر من (2,142,000) إصابة بأمراض معدية مختلفة نتيجة النزوح القسري وأكثر من (71,338) إصابة بالكبد الوبائي.

وعن استهداف القطاع الصحي ذكر البيان أنّ (38) مستشفى و(96) مركزاً صحياً تعرضت للتدمير أو الإخراج عن الخدمة، وأن الاحتلال دمر (197) سيارة إسعاف واستهدف (788) مرفقاً وخدمة صحية مختلفة، كما دمر (61) مركبة إنقاذ وإطفاء تابعة للدفاع المدني.

وفي المجال التعليمي أشار المكتب الإعلامي إلى أنّ (95%) من مدارس القطاع تعرضت لأضرار مادية وأكثر من (90%) من المباني المدرسية بحاجة إلى إعادة بناء أو تأهيل رئيسي، موضحاً أن (662) مدرسة ومبنى تعليمياً تعرضت للقصف المباشر، و(163) دُمّرت بشكل كلي، و(388) تعرضت لتدمير جزئي. كما استشهد أكثر من (13,500) طالب وحُرم نحو (785,000) طالب من التعليم، فيما ارتقى أكثر من (830) معلماً وكادراً تربوياً، و(193) عالماً وأكاديمياً وباحثاً.

وأشار البيان أيضاً إلى تدمير أكثر من (833) مسجداً بشكل كامل و(180) بشكل جزئي و(3) كنائس تعرضت للاستهداف المتكرر، فضلاً عن تدمير (40) مقبرة وسرقة أكثر من (2,450) جثماناً من المقابر، إضافة إلى إنشاء (7) مقابر جماعية داخل المستشفيات وانتشال (529) شهيداً منها.

أما في ملف السكن والنزوح فقد دمر الاحتلال ما يقارب (268,000) وحدة سكنية بشكل كامل، و(148,000) وحدة بشكل بليغ غير صالح للسكن، و(153,000) وحدة بشكل جزئي، ما أسفر عن تهجير أكثر من (288,000) أسرة وفقدانها المأوى. وأوضح البيان أنّ أكثر من (125,000) خيمة لم تعد صالحة للسكن من أصل (135,000)، وأن ما يقارب (2,000,000) فلسطيني تعرضوا للنزوح القسري، فيما استهدف الاحتلال (273) مركزاً للإيواء.

وأكد المكتب الإعلامي أنّ الاحتلال واصل سياسة التجويع عبر إغلاق معابر القطاع بشكل كامل لمدة (186) يوماً، ومنع دخول أكثر من (111,600) شاحنة مساعدات ووقود، كما استهدف (46) تكية طعام و(61) مركز توزيع غذاء، وقتل (67) من العاملين في العمل الخيري، ونفذ (128) استهدافاً لقوافل المساعدات، وارتكب مجازر أودت بحياة (2,362) فلسطينياً في ما يسمى “مصائد الموت” وأصيب أكثر من (17,434) آخرون، فيما لا يزال أكثر من (200) شخص في عداد المفقودين.

كما حذّر البيان من أنّ (650,000) طفل معرضون للموت جوعاً، بينهم (40,000) رضيع يواجهون خطر الموت لانعدام الحليب، في ظل منع إدخال (250,000) علبة حليب يحتاجها الأطفال شهرياً. كما يمنع الاحتلال سفر أكثر من (22,000) مريض للعلاج في الخارج بينهم أكثر من (5,200) طفل بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل، إضافة إلى أكثر من (17,000) مريض أنهوا إجراءات التحويل وينتظرون السماح لهم بالسفر، فضلاً عن (12,500) مريض سرطان و(350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية. كما يوجد (3,000) مريض بأمراض مختلفة بحاجة للعلاج خارج القطاع، في حين تواجه أكثر من (107,000) سيدة حامل ومرضع مخاطر جسيمة نتيجة انعدام الرعاية الصحية.

وفي ما يخص البنية التحتية أشار البيان إلى أنّ الاحتلال دمر (725) بئراً مركزياً و(134) مشروع مياه عذبة، وارتكب مجازر خلالها بحق أكثر من (9,400) شهيد معظمهم من الأطفال. كما دمر أكثر من (5,080) كيلومتر من شبكات الكهرباء و(2,285) محول توزيع و(235,000) عداد كهرباء، وحرم القطاع من أكثر من (2,123,000,000) كيلو وات/ساعة من الكهرباء.

ودمر أكثر من (700,000) متر من شبكات المياه والصرف الصحي و(3,000,000) متر من الطرق والشوارع، إلى جانب تدمير (244) مقراً حكومياً و(292) منشأة وصالة رياضية و(208) مواقع أثرية وتراثية.

وفي المجال الزراعي بيّن المكتب الإعلامي أنّ خسائر القطاع الزراعي تجاوزت (2,800,000,000) دولار، وأن (94%) من الأراضي الزراعية البالغة (178,000) دونم دُمرت بالكامل، إضافة إلى تدمير (1,223) بئراً زراعياً و(665) مزرعة للأبقار والأغنام والدواجن. كما انخفضت الأراضي المزروعة بالخضروات من أكثر من (93,000) دونم إلى (4,000) فقط، وتعرض (85%) من الدفيئات الزراعية للتدمير، ما أدى إلى تراجع الإنتاج السنوي للخضروات من (405,000) طن إلى (28,000) طن فقط، فيما تضررت الثروة السمكية بنسبة (100%).

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أنّ هذه الأرقام الصادمة تعكس حجم الإبادة الجماعية الممنهجة التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق سكان قطاع غزة، وسط صمت دولي وتواطؤ واضح من المجتمع الدولي.

المصدر: موقع المنار