عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 6 أيلول/سبتمبر 2025

صحيفة الأخبار:
- نصوص وقصائد راهنة مكتوبة قبل خمسة عقود
- أرشيف الوجع الجنوبي: أين يتّجه الزمن العربي؟
- 700 يوم على الإبادة: التجويع كسلاح أمضى
- السعودية وتركيا لـ”حماس”: اقبلوا بشروط “إسرائيل”
- ربط نزاع بين الثنائي ورئيسَي الجمهورية والحكومة: الجيش ينقذ الحكومة من الانفجار بطـرح أفكار عامّة
- إعفاءات ضريبية لأصحاب رؤوس الأموال: موازنة 2026 في خدمة الوحوش
صحيفة البناء:
- الحكومة تعتمّد مخرج بري: سلاح المقاومة يرتبط بالإستراتيجية الدفاعية والانسحاب
- قلق أميركي من ثلاثيّة الصين وروسيا والهند وقلق “إسرائيلي” من حرب مدينة غزّة
- ترامب يجري “مفاوضات عميقة مع حماس” وحذّر نتنياهو من تعاظم الاحتجاجات
صحيفة اللواء:
- حصرية السلاح: 3 أشهر للانتهاء من جنوب الليطاني والاحتواء في كلّ المناطق
- برّي يرحب بـ”ترحيب” مجلس الوزراء بخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح
- الإعلام.. آخر ضحايا لبنان
- الاحتلال يبدأ بتدمير أبراج غزّة.. وكاتس يتوعد الأهالي بـ”الجحيم”
- ترامب يغير اسم البنتاغون إلى وزارة الحرب
- بوتين يتوعد الأوروبيين: أي قوة قد ترسل إلى أوكرانيا سيستهدفها الجيش الروسي
صحيفة الديار:
- قرارات 5 أيلول أبطلت ألغام 5 آب والحكومة رحّبت بخطة الجيش
- الثنائي مرتاح للقرارات وتجميد الورقة الأميركية والعودة إلى خطاب القسم
- جولة للوفد الأميركي في الجنوب وترؤس جلسة للجنة وقف النار
- السوريون في أول استطلاع: “إسرائيل” عدو والحكومة الموقّتة لا تلبي الطموح
- هكذا نواجه التنمّر ونهيّئ التلامذة نفسيًا واجتماعيًا
صحيفة الجمهورية:
- برّي لـ”الجمهورية”: الأجواء إيجابية
- الجيش قدّم خطته بغياب الوزراء الشيعة
- بين الهويات المقتتلة والقاتلة.. أي مستقبل لأي لبنان؟
- عينة من “معادلات” ما قبل جلسة 5 أيلول وما بعدها
صحيفة النهار:
- تسوية طبعت “ترحيب” الحكومة بخطة قيادة الجيش.. برّي أوّل “المتلقّفين” وخمس مراحل ولا مهلة معلنة
- بري: الأمور إيجابية… الرياح السامة بدأت تنطوي
- من الميدان إلى الرأي العام: “إسرائيل” تترنّح أمام سردية غزّة!
- كيف تحمي الشركات نفسها من خروقات البيانات؟
- وزارة الحرب: عودة إلى التاريخ الأميركي
صحيفة الشرق:
- ثاني أكبر إنجاز طبّي في لبنان “زراعة الكبد”
- مجلس الوزراء رحّب بخطة الجيش: لتلتزم “إسرائيل” بالورقة الأميركية
صحيفة البناء:
- قال مرجع سياسي بارز إنّ لبنان استعاد المناخ الداخلي الحواري الذي كان قائمًا قبل قرارات 5 و7 آب، وإن الورقة الرئاسية المشتركة التي قدّمت للمبعوث الرئاسي الأميركي توماس برّاك في شهر أيار الماضي عادت لتشكّل السقف السياسي للموقف اللبناني الرسمي وجوهرها أن لبنان ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024 وقد نفّذ ما عليه من موجبات وفق الاتفاق بما في ذلك ما يتصل بسحب سلاح المقاومة من جنوب الليطاني وأن الخطوة التالية مطلوبة من الجانب “الإسرائيليّ” وفقًا لاتفاق بوقف الاعتداءات والانتهاكات الجوية خصوصًا والانسحاب إلى ما وراء الخط الأزرق. وقال المرجع إنّ اختبار ورقة برّاك المعدلة الذي خاضت الحكومة غماره كشف لمن كان يراهن على الضمانات الأميركية غير الموجودة أنّ تقديم المزيد من التنازلات لن يجلب من الجانب “الإسرائيلي” أي التزام ولن يجلب ضغطًا أميركيًا فعالًا على “إسرائيل” وبعدما كان المطلوب أن تعلن الحكومة قرارًا بسحب السلاح ووضع سقف زمنيّ لذلك كي تبدأ “إسرائيل” بالتنفيذ صار المطلوب إنجاز سحب السلاح، ومعلوم أنه إذا حدث ذلك سيصبح المطلوب اتفاقًا بترتيبات أمنية أسوة بما يحدث في سورية.
- توقف الكثير من خبراء الشؤون الدولية والإستراتيجية والدبلوماسيين أمام كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خسارة روسيا والهند وانضمام الدولتين الكبيرتين إلى المحور الذي تقوده الصين، ورأوا فيه تعبيرًا عن الاعتراف بحجم التحوّل الكبير الذي مثلته قمة شنغهاي في خريطة التوازنات الدولية الجديدة مع إعلان الرئيس الصيني الانتقال إلى التصدّي لمسؤوليّات دولة تتحمّل مسؤوليات قيادية سياسية وعسكرية على الساحة الدولية وانتهاء مرحلة الكمون السياسي والعسكري لحساب شراء الوقت بعيدًا عن ضوضاء النزاعات السياسية لبناء اقتصاد قويّ، وما يعنيه ذلك من إدراك الصين لكون العالم يمرّ بمرحلة تحول تاريخيّة يشكّل النأي بالنفس عنها خسارة فرصة لن تكرّر إضافة لكون الصين قد قطعت المدى الذي تحتاجه من النموّ الاقتصاديّ لخوض غمار القيادة السياسية والعسكرية على الساحة الدولية.
صحيفة اللواء:
- تتّجه دولة كبرى لإعادة ترتيب أوراق النفوذ الميداني لديها بتثبيت التحالفات القائمة، وعدم التفريط بأيٍّ منها، في أربع دول مجاورة على الأقل!
- توقَّع مصدر نيابي استئناف الاتّصالات واللقاءات بين أركان الدولة بعد جلسة الجمعة.
- يدور لغط حول تشكيلات في أكثر من سلك، لم تراعِ الاعتبارات السياسية، كما كان يحصل في السابق.
صحيفة الجمهورية:
- تكثر بالونات الاختيار في شأن حل قضية مالية حساسة تؤثر على القطاع المالي في البلد لسنوات طويلة، إذا لم تُعالج بعدل وتعيد الثقة إلى أصحاب الحقوق.
- مرجع مالي كبير سجّل عتبًا على مرجع وزاري أدّى إلى إصداره قرارًا بشكل سريع لتوضيح الأمر.
- أقرّ مسؤول حزبي بوجود مصاعب كبيرة جدًا في توفير الإمكانات المطلوبة للوفاء بالالتزامات التي تعهّد بها لاحتواء آثار الأضرار والتعويض على أصحابها.
