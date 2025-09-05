شهيد برصاص قوات الاحتلال عند حاجز جنوب نابلس

استُشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز “المربعة” جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، مساء الجمعة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الشهيد هو أحمد عبد الفتاح أحمد شحادة (57 عاماً) من قرية عوريف بمحافظة نابلس، إثر إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بكثافة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال منعت طواقمه الطبية من المرور عبر الحاجز للوصول إلى مكان الحادث.

وادعى الجيش الإسرائيلي في بيان، أن الشهيد ألقى “جسماً مشبوهاً” نحو قواته في المنطقة، ما دفعهم إلى إطلاق النار عليه وقتله، وادعى أن الشهيد “لم ينصع لأوامر القوات التي باشرت تنفيذ إجراءات اعتقال المشتبه به، شملت إطلاق النار لإزالة التهديد، ما أسفر عن مقتله”.

وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي لاحقاً أنه بعد الفحص تبين أن الجسم المشبوه عبارة عن عبوة معدنية تستخدم كمعطر للجو، ونقلت عن مصادر أمنية قولها إن الجنود “اعتقدوا أن الجسم قنبلة يدوية، فطبقوا إجراءات اعتقال المشتبه به وفق التعليمات، وأطلقوا النار بعدما شعروا بخطر على حياتهم، خصوصاً وأن المشتبه لم يستجب لنداءاتهم وواصل التقدم نحوهم”.

إلى ذلك، أصيب ثلاثة فلسطينيين عقب اعتداء جيش الاحتلال عليهم قرب حاجز دير شرف العسكري غرب نابلس. وأوضح مدير مركز الإسعاف والطوارئ للهلال الأحمر في نابلس، عميد أحمد، أن طواقم الإسعاف نقلت الإصابات الثلاث لشبان، عقب تعرضهم للضرب من قبل جنود الاحتلال بالقرب من الحاجز.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، وأوقفت مركبات الفلسطينيين ودققت في هويات ركابها، ما أدى إلى إعاقة حركة التنقل من وإلى المدينة.

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي سبسطية شمال غرب نابلس وتل جنوب غرب المحافظة بعدة آليات عسكرية، وجابت شوارعهما وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

المصدر: مواقع