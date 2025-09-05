بوتين: أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفاً للجيش الروسي

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة من أنّ أي قوات غربية تنتشر في أوكرانيا ستكون هدفاً “مشروعاً” للجيش الروسي.

وقال بوتين، خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، “إذا انتشرت قوات أياً كانت هناك، وخصوصاً الآن فيما تجري معارك، سننطلق من مبدأ أنّها ستكون أهدافاً مشروعة” للجيش الروسي.

كما أعلن الرئيس الروسي أنّه مستعد للقيام باتصالات مع الجانب الأوكراني، “لكنه لا يرى طائلاً من ذلك”، مشيراً إلى أنّ الضمانات الأمنية “لم تتم مناقشتها مع روسيا بشكلٍ جديّ حتى الآن”.

وأضاف “الضمانات الأمنية يجب أن تقدم لكل من روسيا وأوكرانيا على حد سواء”، معتبراً أنّه “سيكون من المستحيل عملياً، الاتفاق على القضايا المفتاحية مع الجانب الأوكراني”.

من جهةٍ أخرى، سلط الرئيس الروسي في كلمته في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي الضوء على التحديات الرئيسية في الاقتصاد العالمي، والفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأقصى الروسي، حيث اعتبر أنّ “منطقة الشرق الأقصى ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لروسيا، وأنّ تنمية الشرق الأقصى وسيبيريا هي أولوية البلاد في القرن الحادي والعشرين”.

وأضاف أنّه “يجب تطوير مساحات الشرق الأقصى باستخدام التقنيات الحديثة، وينبغي أن يصبح الشرق الأقصى منطقة رائدة في التنمية الرقمية”، مشدّداً على أنّ “دور الشرق الأقصى في الاقتصاد الروسي يجب أن ينمو”.

كما أشار إلى أنّ “افتتاح خطوط جوية بين روسيا وكوريا الشمالية سيسهم في مزيد من التقرب بين البلدين”، لافتاً إلى أنّه “من المقرر افتتاح الجسر الواصل بين روسيا وكوريا الشمالية العام المقبل”.

وقال “روسيا تشهد اهتماما متزايدا بالممر العابر للقطب الشمالي من قبل شركات روسية وأجنبية”، معتبراً أنّ “تطوير الممر العابر من سان بطرسبورغ وصولاً إلى أرخانغيلسك وفلاديفوستوك مهم للشرق الأقصى”.

ويوم أمس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة له عشية استضافة قمة لقادة أوروبيين، ضمن “تحالف الراغبين” الداعم لكييف، في باريس، أنّ “26 دولة أبدت التزامها بنشر قواتها على الأرض وفي البحر والجو لدعم كييف وطمأنتها”، مشيراً إلى أنّه أجرى اتصالاً بالرئيس الأميركي، حيث اتفق الطرفان على عدّة نقاط تتعلق بالدعم المقدَّم لأوكرانيا.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في المستقبل القريب.

وأضاف ترامب أنه تمكن من إنهاء عدد من الحروب لكن النزاع الروسي الأوكراني هو الأصعب حتى الآن، وفق تعبيره.

وجاء تصريح ترامب بعد تواصله عبر الفيديو مع قادة التحالف الداعم لأوكرانيا عقب اجتماع لقادة التحالف في باريس.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين بيسكوف إن المحادثات بين بوتين وترامب ليست سهلة، مضيفا أنه لا توجد حاليا ترتيبات لعقد لقاء جديد بينهما.

وتابع بيسكوف أن الاتصالات بين الكرملين وواشنطن مستمرة، لكن حتى الآن لم تؤد إلى إحياء شامل لجميع العلاقات، كما أشار إلى وجود قنوات اتصال بين أجهزة الاستخبارات الروسية والأميركية.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي حثّ قادة أوروبا الذين تحدث إليهم عبر الهاتف أمس على التوقف عن شراء النفط الروسي، ودعاهم لممارسة ضغط اقتصادي على الصين سعياً لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأميركي والروسي اجتمعا قبل نحو أسبوعين في ألاسكا، ولكن المحادثات لم تحرز أي تقدم باتجاه وقف إطلاق النار أو تسوية الصراع بين موسكو وكييف.

المصدر: مواقع إخبارية