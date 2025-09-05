الجمعة   
   05 09 2025   
   12 ربيع الأول 1447   
   بيروت 13:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    “الوقت ينفد”… فيديو للقسام يعرض مشاهد جديدة لأسرى جيش الاحتلال

      نشرت “كتائب القسام” مشاهد جديدة لأسرى جيش الاحتلال في غزة تحت عنوان “الوقت ينفد”. ويقول أحد الأسرى في الفيديو إنه ليس اسيراً عند حماس بل عند حكومة نتنياهو.

      وبدا لافتاً أن المقابلة أُجريت مع أحد الأسرى خلال تجوله في غزة على متن سيارة.

      يأتي ذلك في وقت قال فيه بيان لأهالي الأسرى الصهاينة في القطاع إن “العملية العسكرية في مدينة غزة تُعرّض أحباءنا لخطر مباشر وفوري”.

      وأضاف أنه “لم نسمع عن طريقة لحماية أبنائنا أو خطة تضمن ألا تسبب عملية غزة مقتل مزيد منهم”، متابعاً “تلقينا تحديثات من ضباط الجيش توضح أن عملية غزة ستزيد الخطر على حياة الأسرى”.

      وأشار البيان إلى “صدمة” أهالي الأسرة  “من قرار زامير التعاون مع حرب غير ضرورية رغم قناعته بتحقيق الهدف سلميا”، حسب تعبير البيان، موضحاً أن “هناك اتفاق مطروح على الطاولة وهو الذي سيعيد آخر مختطف وينهي الحرب”. وأكد البيان أن “ما لم تنجح “عربات جدعون” في تحقيقه بجزئها الأول لن تحققه أبداً”.

      كذلك، طالب أهل الأسرى “بلقاء عاجل مع نتنياهو وكاتس وزامير ليشرحوا لنا كيف يضمنون حياة أبنائنا”.

      على صعيد متصل، قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن “العملية العسكرية في مدينة غزة ستبدأ الأسبوع المقبل بغارات جوية وبعدها العملية البرية”، مضيفة أن الجيش سيصدر في الأيام المقبلة بلاغاً بإجلاء سكان مدينة غزة إلى جنوب القطاع.

      وتقدر سلطات العدو وجود 48 أسيراً إسرائيلياً بغزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع بسجونها نحو 11 ألفاً و100 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، استشهد العديد منهم.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      مصادر في مستشفيات غزة: 40 شهيداً بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 30 بمدينة غزة

      مصادر في مستشفيات غزة: 40 شهيداً بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 30 بمدينة غزة

      حماس: حرب الإبادة الجماعية المستمرة على غزة منذ 700 يوم وصمة عار على جبين الإنسانية

      حماس: حرب الإبادة الجماعية المستمرة على غزة منذ 700 يوم وصمة عار على جبين الإنسانية

      مصادر في مستشفيات غزة: 30 شهيداً في قصف العدو على قطاع غزة منذ فجر اليوم

      مصادر في مستشفيات غزة: 30 شهيداً في قصف العدو على قطاع غزة منذ فجر اليوم