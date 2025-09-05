“الوقت ينفد”… فيديو للقسام يعرض مشاهد جديدة لأسرى جيش الاحتلال

نشرت “كتائب القسام” مشاهد جديدة لأسرى جيش الاحتلال في غزة تحت عنوان “الوقت ينفد”. ويقول أحد الأسرى في الفيديو إنه ليس اسيراً عند حماس بل عند حكومة نتنياهو.

وبدا لافتاً أن المقابلة أُجريت مع أحد الأسرى خلال تجوله في غزة على متن سيارة.

يأتي ذلك في وقت قال فيه بيان لأهالي الأسرى الصهاينة في القطاع إن “العملية العسكرية في مدينة غزة تُعرّض أحباءنا لخطر مباشر وفوري”.

وأضاف أنه “لم نسمع عن طريقة لحماية أبنائنا أو خطة تضمن ألا تسبب عملية غزة مقتل مزيد منهم”، متابعاً “تلقينا تحديثات من ضباط الجيش توضح أن عملية غزة ستزيد الخطر على حياة الأسرى”.

وأشار البيان إلى “صدمة” أهالي الأسرة “من قرار زامير التعاون مع حرب غير ضرورية رغم قناعته بتحقيق الهدف سلميا”، حسب تعبير البيان، موضحاً أن “هناك اتفاق مطروح على الطاولة وهو الذي سيعيد آخر مختطف وينهي الحرب”. وأكد البيان أن “ما لم تنجح “عربات جدعون” في تحقيقه بجزئها الأول لن تحققه أبداً”.

كذلك، طالب أهل الأسرى “بلقاء عاجل مع نتنياهو وكاتس وزامير ليشرحوا لنا كيف يضمنون حياة أبنائنا”.

على صعيد متصل، قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن “العملية العسكرية في مدينة غزة ستبدأ الأسبوع المقبل بغارات جوية وبعدها العملية البرية”، مضيفة أن الجيش سيصدر في الأيام المقبلة بلاغاً بإجلاء سكان مدينة غزة إلى جنوب القطاع.

وتقدر سلطات العدو وجود 48 أسيراً إسرائيلياً بغزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع بسجونها نحو 11 ألفاً و100 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، استشهد العديد منهم.

المصدر: موقع المنار