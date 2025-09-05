الأمن الداخلي: توقيف مروّج مخدّرات ينشط بين الدامور والسعديات والجية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها، الجمعة، عن توقيف مروّج مخدّرات ينشط بين الدامور والسعديات والجية.

وجاء في البيان: “في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات على خط أوتوستراد الدامور – السعديات – الجية”. وتابع البيان: “نتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هوية المشتبه فيه، ويدعى: ص. خ. (مواليد عام 1995، سوري)”.

ولفت البيان إلى أنه “بتاريخ 26-08-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلّة كفرحيم، أثناء قيادته سيارة من نوع كيا لون بني، تم ضبطها”، وأضاف: “خلال محاولة توقيفه، حاول الفرار وشهر مسدّسًا باتجاه عناصر الدورية، ما اضطرّهم إلى إطلاق النار على إطارات السيارة لإجباره على التوقف”. وتابع البيان: “بتفتيش منزله، ضُبطت في داخله بندقية حربية، وذخائر، وجعبة عسكرية”.

وأشار البيان إلى أنه “بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدّرات لعدد من الزبائن على خط أوتوستراد الدامور – السعديات – الجية، مستخدمًا السيارة التي أوقف على متنها”، وتابع: “أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودِع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام