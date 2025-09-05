روبيو: حذرنا سائر الدول من أن الاعتراف بدولة فلسطين سيصعب التوصل إلى وقف النار

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، لدى سؤاله عن ضم الضفة الغربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إن الولايات المتحدة أبلغت الدول الأخرى بأنّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية “سيتسبّب في مزيد من المشكلات”.

وأضاف روبيو، من العاصمة الإكوادورية كيتو، حيث التقى بنظيرته ماريا غابرييلا سومرفيلد روسيرو، والرئيس دانيال نوبوا: “أخبرنا جميع هذه الدول، قلنا لها جميعاً، بأنها إذا اعترفت بدولة فلسطينية، فإن هذا كله مزيف وليس حقيقياً، إذا فعلتم هذا، فستحدثون مشكلات”.

كما حذّر من أنه “سيكون هناك رد فعل، وسيجعل من الصعب التوصّل إلى وقف إطلاق النار (في قطاع غزة)، وقد يؤدي ذلك إلى هذا النوع من الإجراءات التي رأيتموها، أو على الأقل هذه المحاولات لهذه الإجراءات”، مضيفاً أنه لن يبدي رأيه في مناقشة “إسرائيل” لضم الضفة الغربية، لكن ذلك ليس نهائياً.

وكانت بلجيكا قد أعلنت، قبل يومين، نيتها الاعتراف بدولة فلسطين وفرضها عقوبات على “إسرائيل”، في خطوة لدعم “حل الدولتين”، وذلك لتكثيف الضغط على الحكومة الإسرائيلية.

وأظهر استطلاع جديد للرأي أجرته وكالة “رويترز” بالتعاون مع مؤسسة “إبسوس”، في الآونة الأخيرة، أن 58% من الأميركيين يعتقدون أنه ينبغي على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين.

