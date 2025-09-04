الخميس   
    بوتين يعلن إعفاء الصينيين من تأشيرات الدخول إلى روسيا


      أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا سترد بطريقة مماثلة على القرار الودي الذي اتخذته السلطات الصينية بإدخال نظام الإعفاء من التأشيرات للروس، وفق ما أوردت “روسيا اليوم”.

      وخلال اجتماع على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك مع نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي هونغ تشونغ، شكر بوتين القيادة الصينية على قرار نظام الإعفاء من التأشيرة للروس.

      وقال بوتين: “أود أن أطلب منكم أن تنقلوا إلى قيادة جمهورية الصين الشعبية وصديقنا الرئيس شي جين بينغ، أن روسيا سترد بالطبع بالمثل على هذا العمل الودي، وسنفعل الشيء نفسه”.

      وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون الثلثاء الماضي أن الصين ستطبق نظاما تجريبيا لإعفاء الروس من التأشيرة لمدة 30 يوما لمدة عام اعتبارا من 15 أيلول الجاري.

      المصدر: روسيا اليوم

