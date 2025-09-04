موسكو تحذر من أن الضمانات الأمنية التي تسعى إليها أوكرانيا تشكل “خطراً على أوروبا”

وصفت روسيا، اليوم الخميس، الضمانات الأمنية التي تطلبها أوكرانيا بأنها “ضمانات خطر على القارة الأوروبية”، وذلك قبيل القمة التي ستعقد في باريس بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين.

ويترأس القمة الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والبريطاني كير ستارمر، وتهدف إلى زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في النزاع الذي استمر أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في كلمة لها على هامش منتدى اقتصادي في أقصى شرق روسيا، إن “أفكار الزعيم الأوكراني، التي هي في جوهرها نسخة مكررة من مبادرات الرعاة الأوروبيين، غير مقبولة إطلاقًا”.

وأضافت زاخاروفا أن الضمانات التي تأمل أوكرانيا الحصول عليها “تشكل منصة للإرهاب والاستفزازات ضد بلدنا. إنها ليست ضمانات لأمن أوكرانيا، بل هي ضمانات خطر على القارة الأوروبية”.

من جانبه، قال زيلينسكي إنه واثق من أن حلفاء كييف سيساعدون على “زيادة الضغط على روسيا للتحرك نحو حل دبلوماسي” للنزاع، لكنه أشار إلى أنه لم يرَ بعد “أي مؤشرات من روسيا تدل على رغبتها في إنهاء الحرب”.

