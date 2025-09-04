84 شهيدًا و338 إصابة خلال 24 ساعة في غزة جراء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، وصول 84 شهيدًا و338 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن من بين الحالات التي وصلت المستشفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 17 شهيدًا و174 إصابة من المدنيين، ليصل إجمالي الشهداء الذين نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية العدوان إلى 2,356 شهيدًا وأكثر من 17,244 إصابة.

وأضافت الوزارة أن مستشفيات القطاع سجلت خلال الفترة نفسها ثلاث حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 370، بينهم 131 طفلًا.

وأشارت الصحة إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/آذار 2025 حتى اليوم بلغت 11,699 شهيدًا و49,542 إصابة، فيما أضيف 401 شهيد جديد للإحصائية التراكمية بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية لمتابعة ملف التبليغات والمفقودين.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 64,231 شهيدًا و161,583 إصابة. وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، فيما تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة اليوم استشهاد ثلاثة مواطنين إضافيين نتيجة سوء التغذية، في ظل سياسة التجويع التي تمارسها سلطات الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة على غزة.

وارتفع بذلك إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 370 شهيدًا، بينهم 131 طفلًا. كما سجلت الصحة استشهاد 92 شخصًا بسبب سوء التغذية، بينهم 16 طفلًا، منذ إعلان منظمة “المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” عن المجاعة في غزة.

وفي وقت سابق، حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدة أن أوضاع حقوق الإنسان تدهورت بشكل غير مسبوق.

وأوضحت أن المجاعة تتفاقم وتبدأ بالامتداد نحو دير البلح، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية التي تعرقل إدخال المساعدات الإنسانية.

المصدر: مواقع