آلاف الإيطاليين يتظاهرون دعمًا لفلسطين وأساطيل الصمود العالمي

تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة كاتانيا جنوب إيطاليا، دعمًا لفلسطين ولأسطول الصمود العالمي، الذي انطلق من إسبانيا إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي.

وتجمع المتظاهرون في ميناء كاتانيا، نقطة التقاء القوارب المنضمة إلى أسطول الصمود من إيطاليا، ثم ساروا باتجاه مركز المدينة، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات داعمة لفلسطين والأسطول.

وردد المشاركون شعارات مثل: “الحرية لفلسطين”، و”مدننا مع فلسطين”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية”، و”حرروا فلسطين من النهر إلى البحر”، و”انتفاضة”. كما عُرضت عبارة “غزة، نحن قادمون” على شاشة ضخمة في ساحة فيديريكو دي سفيفيا بنهاية المسيرة.

وأوضح أحد منظمي المظاهرة أن نحو 15 ألف شخص شاركوا في الفعالية.

وكان نحو 20 سفينة ضمن “أسطول الصمود” قد انطلقت الأحد من ميناء برشلونة الإسباني، تلتها قافلة أخرى فجر الاثنين من ميناء جنوى شمال غربي إيطاليا. ومن المتوقع أن تلتقي هذه السفن بقافلة ثالثة ستنطلق من تونس الأحد المقبل، قبل مواصلة الرحلة باتجاه غزة.

ويتألف الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة “صمود نوسانتارا” الماليزية.

ويحاصر الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة منذ 18 عامًا، ويعيش نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون نسمة في ظروف مأساوية، بعد تدمير مساكنهم في حرب الإبادة الأخيرة.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده. كما سمحت مؤخراً بدخول كميات محدودة جدًا من المساعدات، لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المحتاجين، فيما تتعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تحظى بحماية إسرائيلية، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ويشير آخر إحصاء رسمي إلى أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت 63 ألفًا و746 قتيلًا، و161 ألفًا و245 جريحًا من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، فضلاً عن استمرار المجاعة التي أودت بحياة 367 شخصًا بينهم 131 طفلاً.

المصدر: أ.ف.ب.