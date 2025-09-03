عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 3 أيلول/سبتمبر 2025

العناوين

الأخبار:

هل ما زالت هناك حاجة إلى هذه الحكومة؟

خطّة نزع السلاح: نقاش من دون الثنائي

إنجازات العدو في ظل حصرية السلاح

وزير الاتصالات يريد توريط مجلس الوزراء في الترخيص لـ«ستـارلينك»

العدوّ يعمّق توغّله في غزّة: لا استجابة لأوامر الإخلاء

استنفار جوي سعودي على الحدود: صنعاء تُعِدّ «استراتيجية ردع» جديدة

سعدون حمادة. المؤرخ المقاوم الذي صحّح تاريخ لبنان

البناء:

قمة شانغهاي لتداولات تجارية دون دولار وتأييد إيران والتنديد بجرائم «إسرائيل»

نتنياهو يسابق الوقت في غزة مع تراجع الجيش ورفض الداخل والخارج

جمود حكومي وغموض يلف اجتماع الجمعة وترقب لموقف رئيس الجمهورية

الجمهورية:

اتصالات لحسم مصير جلسة السلاح

الجيش يرسم مسار جلسة الجمعة

«الثنائي» يرفض مبدأ البحث في تفاصيل خطة الجيش

البساط لـ«الجمهورية»: لا شطب ودائع رؤية اقتصادية قريبًا وإلغاء لـ«الكاش»

النهار:

-ممثل الصندوق العالمي للآثار لـ”النهار”: نعمل على حماية التراث العربي

-الجمعة تُطرح الخطة والحكومة لن تتراجع

-لودريان الفرنسي العائد ماذا في حقيبته؟

-وزير الأشغال لـ”النهار”: المطار سيستوعب 20 مليون مسافر

اللواء:

البحث عن مخارج تجعل التوافق أولوية في جلسة الجمعة

عون لحماية لبنان من شظايا المنطقة وسلام ينحو إلى إقرار خطة الجيش بالإجماع

الاحتلال يستدعي 60 ألفًا للمساهمة في إبادة غزة والمعارك تحتدم

الديار:

-هل تفتح جلسة الجمعة بابًا لتغيير التوازنات داخل الحكومة؟

-تفاهم أميركي «إسرائيلي» يتعثر… الخطة على مراحل تتبدّد بين واشنطن وتل أبيب

-تعيينات الجمارك جاهزة: إقرارها الجمعة أو الثلاثاء

-الزعيم الدرزي في قلب العاصفة: قراءة في حسابات جنبلاط للمرحلة المقبلة

الاسرار

البناء:

خفايا

توقفت مصادر سياسية عند الكلام الذي قاله نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد لقائه رئيس المجلس نبيه بري، خصوصًا أن في الكلام إشارة واضحة إلى اعتبار الحكومة لموقفها من نزع سلاح المقاومة تطبيقًا لبند مؤجل من اتفاق الطائف، ودعوة لتطبيق كل البنود المؤجلة وعدم اعتماد الانتقائيّة ما دام مبدأ التوافق على التطبيق لم يعد شرطاً واجب الاحترام وفقًا للحكومة، وبالتالي فلتكن عملية جدولة زمنيّة كل ما هو مؤجل من بنود الطائف مثل إلغاء الطائفية وتطبيق اللامركزية، ولتكن المهلة الممنوحة واحدة فإذا كان إلغاء الطائفيّة خلال سنة فليكن نزع السلاح خلال سنة، وإذا كان التوجه لصرف النظر يصرف النظر هناك والتأجيل هنا فليكن التأجيل هناك والتسريع هنا تسريع هناك. وقالت المصادر إن هذا الموقف ينتظر جوابًا من المرجعيّات الطائفية العليا في البلد، خصوصًا بكركي ودار الفتوى.

كواليس

قال خبراء في الشؤون الدوليّة إن ما صدر عن قمة شانغهاي من مواقف صلبة حول الحرب في غـزة والحرب على إيران يمثل تحوّلاً هاماً في الوضع الدولي، سواء لما يعبّر عنه الموقف من تحوّل في التوجهات الصينية والهندية التي دأبت على مواقف تتسم بالعموميّة والتحفظ وانتقلت إلى المـواجهة المباشرة مع السياسات الأميركيّة، ما يعني أن قادة دول شنغهاي وخصوصًا رباعيّ روسيا والصين والهند وإيران يتصرّف على قاعدة نفض اليد من فرص التسوية مع أميركا من جهة والثقة بامتلاك القدرات اللازمة سياسياً واقتصادياً لتحمل تبعات وعواقب خيار المـواجهة، خصوصاً قدرة الهند على المـواجهة الاقتصاديّة بدعم صينيّ روسيّ ومثلها قدرة إيران على المـواجهة العسـكريّة

النهار:

بدت مفتعلة دعوة الرئيس ميشال عون إلى غداء كسرواني تُقيمه على شرفه الأحد المقبل النائبة ندى البستاني، إذ يتزامن مع إحياء حزب القوات اللبنانية قداس الشهداء في مقرّه في معراب.

أفاد مصدر حزبي “النهار” بأنّ مسلحين سوريين، وخصوصاً من الإيغور، دخلوا مستودع سلاح كان لـ”حزب الله” في ريف القصير فانفجر بهم وأدّى إلى مقتلهم جميعاً، وقد سُمِع صداه الى المناطق اللبنانية القريبة.

يشكو مواطنون مقيمون في نطاق بلدية بعبدا من تأجيل المجلس البلدي تنفيذ تعاميم صادرة عن محافظ جبل لبنان لإزالة مخالفات تُصيب بالضرر مقيمين لا يقترعون في البلدة بذريعة عدم تسلُّم التعاميم رغم مرور أسابيع على صدورها.

توقّفت أكثر من جهة سياسية وروحية عند بيان المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، والذي عُقِد بحضور الرئيس نواف سلام والمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، والذي أكّد على عبارة “نُقدّر ونًثمّن شجاعة رئيس الحكومة وكل ما يقوم به “.

خلافًا لما ورد في “أسرار الآلهة” أمس، أفدنا بأنّ “حزب الله” كان نعى العام الماضي طبيب السيد حسن نصرالله وممرضه من ضمن لائحة الذين سقطوا معه ومن دون الدخول في تفاصيل المهمات والتسميات. فاقتضى التوضيح.

الجمهورية:

بدأت دولة إقليمية لعب أوراق غير أمنية، إذ رعت إنشاء مؤسسة على مستوى إقليمي تخدم سياساتها، وستعقد هذه المؤسسة أولى إطلالاتها في بيروت الأسبوع المقبل.

تردّد أنّ مسؤولًا كبيرًا لوّح بالإستقالة في حال بلوغ مستوى الضغوط إلى تنفيذ قرار صدامي يؤدّي إلى زعزعة السلم الأهلي.

يتمّ النقاش في سيناريوهات واحتمالات عدة لإحداث خرق في جدار الأزمة. ويتردّد أنّ هيئة رسمية قد تدخل في دائرة الخطر.

اللواء:

همس

رأى مصدر دبلوماسي أن الموقف العربي ما يزال يشكل دعامة قوية للاستقرار الداخلي، من زاوية دعم خطوات الشرعية المتمثلة بالحكومة وقراراتها.

غمز

يزداد الوضع سوءاً في أحد الصناديق الضامنة، على خلفية الاهمال الرسمي، وضيق حال الموظفين والضغط اليومي.

لغز

تجدَّد التباين بين وزير سيادي وموظف مالي كبير على خلفية الموقف من التعامل مع بعض المؤسسات ذات الصلة بطرف سياسي معروف!

المصدر: صحف