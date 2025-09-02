ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 248 بعد الإعلان عن استشهاد الزميل رسمي سالم

أدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف واغتيال الاحتلال “الإسرائيلي” للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وجميع الهيئات الصحفية حول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الإعلاميين في قطاع غزة.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال “الإسرائيلي”، إضافة إلى الإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جرائم الإبادة الجماعية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النكراء والوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بالعمل الصحفي والإعلامي بالتحرك لإدانة جرائم الاحتلال وردعه، وملاحقة مرتكبيها في المحاكم الدولية، وضمان تقديمهم للعدالة، مع ممارسة ضغط فعّال لوقف جريمة الإبادة الجماعية وحماية الصحفيين والإعلاميين في غزة.

قناة “العالم”: استشهاد مصورنا لن يوقف رسالتنا

وأعلنت قناة “العالم” الإخبارية ببالغ الحزن والأسى استشهاد المصور رسمي جهاد سالم، الذي كان يؤدي واجبه المهني في تغطية الأحداث في قطاع غزة المحاصر. وأكدت القناة أن الزميل استشهد اليوم نتيجة استهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، في سياق الحرب الإبادية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وشددت القناة على أن استشهاد الزميل سالم ليس حادثًا معزولًا، بل جزء من حملة ممنهجة تستهدف الصحفيين والإعلاميين في غزة، بهدف إسكات صوت الحقيقة وطمس جرائم الاحتلال.

وقالت في بيان: “منذ بداية العدوان الإبادي على غزة، استشهد عشرات الصحفيين والمصورين، ودُمرت عشرات المقرات الإعلامية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية، بما في ذلك اتفاقية جنيف التي تحمي الصحفيين في مناطق النزاع”.

وعاهدت قناة “العالم” الشهيد وجميع الشهداء “بالاستمرار في كشف جرائم الاحتلال، والمطالبة بإدانة هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها”، معربة عن تعازيها الحارة لعائلة الشهيد وأسرة الإعلام الفلسطيني، وسائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

المصدر: موقع المنار