قتيلان وعدد من الجرحى حصيلة الإشكال في عين الحلوة

ارتفعت حصيلة الإشكال العائلي الذي وقع في منطقة جبل الحليب داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا، جنوب لبنان، إلى قتيلين، هما: مصطفى ومريم حسين، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وقالت الوكالة إن “المتهم بإطلاق النار، المدعو محمد حسين، قام بتسليم نفسه إلى الجيش اللبناني عند حاجز درب السيم”، وتابعت: “سقط عدد من الجرحى، بعضهم في حالة حرجة”.

وكانت الوكالة قد أفادت في وقت سابق، يوم الإثنين، عن إصابة عدد من الأشخاص في إشكال عائلي داخل مخيم عين الحلوة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام