الشيخ قبلان في ذكرى اختطاف الإمام الصدر: الوحدة والسيادة وحماية القوة الداخلية أساس استقرار لبنان

وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة بمناسبة ذكرى اختطاف الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، مؤكّدًا فيها دور الإمام الصدر في حماية لبنان وتعزيز وحدته الوطنية.

وقال الشيخ قبلان مخاطبًا اللبنانيين: “أيها اللبنانيون الكرام، في يوم الإمام السيد موسى الصدر أؤكد أنّه لم يطفئ نار الحرب الأهلية والوحشية الإسرائيلية بكفيه أحد كما فعل الإمام الصدر. كان همه لبنان وسيادته، وشراكته الإسلامية المسيحية وعيشه المشترك، والعمل على تطوير الصيغة السياسية للخروج من مستنقع الطائفية السياسية لصالح لبنان المواطنة ولقاء الأديان، بكل ما تعنيه الأديان من أدب الشراكة والتفاني بمصالح الإنسان، وما يلزم من تضحية ودماء مقدّسة بحجم كرامة هذا الوطن وعظيم شراكته التاريخية”.

وأضاف: “اللحظة للبنان تتطلب الرسالة والتضامن الوطني بنسخة لبنان الطائفة الواحدة لا الطوائف، بعيدًا عن الفتنة الدولية والإقليمية المجنونة. فلا قيمة للبنان بلا سيادته، وتضامن شعبه، وتكريس سلطاته السياسية لخدمة قراره الوطني الجامع. وهذا لا يكون إلا بحماية القوة الداخلية لا تبديدها، وتأكيد الوحدة لا تمزيقها. الجيش والمقاومة في هذا السياق يمثلان قوة لبنان السيادية، وحاجة لبنان لهذا الثنائي السيادي ضرورة وجودية للبلد، وسط لعبة دولية تحرق المنطقة وتعمل على ابتلاع خرائط الكيانات السياسية أمام أعيننا. لذلك، من الضروري حراك سياسي كبير يعيد وضع لبنان ضمن إطار أولوياته الوطنية، بعيدًا عن الابتزاز والفتنة والسقوط والترويع”.

وتابع الشيخ قبلان: “في ذكرى جريمة تغييب الإمام الصدر ورفيقيه، يمثل الرئيس نبيه بري باب الحلول ومفتاح الإنقاذ الوطني، ومعه يربح الداخل ويخسر الخارج، وتربح الوحدة ويخسر التقسيم، ويربح الجيش والمقاومة وتخسر إسرائيل والفتنة، ويربح لبنان السيادة وتخسر مشاريع الاحتلال. ولا وصية للإمام السيد موسى الصدر في يومه أكبر من حفظ لبنان وشراكته وسيادته، وإرثه التاريخي القائم على الاجتماع النهائي للمسيحية بالإسلام”.

المصدر: موقع المنار