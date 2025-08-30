“الصليب الأحمر”: من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة

نددت رئيسة “اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، ميريانا سبولياريتش، في بيان لها، السبت، “بخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء مدينة غزة من سكانها تمهيدًا للسيطرة العسكرية عليها”، مؤكدة أنه “من المستحيل تنفيذ عملية إجلاء جماعية بصورة آمنة”.

وقالت سبولياريتش: “من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة بطريقة آمنة وكريمة في ظل الظروف الحالية”، واصفة خطط الإجلاء بأنها “ليست غير قابلة للتنفيذ فحسب، بل لا يمكن فهمها”، وأضافت: “عملية إجلاء كهذه ستؤدي إلى حركة انتقال سكان هائلة لا يمكن لأي منطقة في قطاع غزة استيعابها نظرًا إلى حجم الدمار اللاحق بالمنشآت المدنية والنقص الحاد في الأغذية والمياه والملاجئ والرعاية الطبية”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يرتكب العدو الإسرائيلي بدعم أميركي مطلق، إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري. وخلّفت جريمة الإبادة الإسرائيلية 63,371 شهيدًا و159,835 إصابة، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 شخصًا، بينهم 123 طفلًا.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام