    لبنان

    الرئيس بري استقبل السفير الإيراني وجرى البحث في الأوضاع العامة

      استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، السبت، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، مجتبى أماني، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

      كما تابع الرئيس بري المستجدات وشؤونًا وطنية وإنمائية مع رئيس المركز الوطني في الشمال، بحضور نائب رئيس اتحادات النقل البري والترانزيت في لبنان والخارج، محمد كمال الخير.

      وبعد اللقاء، أكد الخير أن “الرئيس بري ضد الاقتتال مع الجيش اللبناني الذي يمثل كل طوائف لبنان، وضد أي اقتتال داخلي، وهو يعمل بكل ما يملك من قوة لحماية البلد، والمطلوب أن يكون لبنان كلمة واحدة ضد الغطرسة التي يمارسها العدو الصهيوني”. وأضاف أن “لبنان ليس الاستسلام. لبنان، طالما فيه الرئيس بري وفيه المقاومة والشعب، سيبقى لبنان مرفوع الرأس”.

      وقال الخير “الحقيقة، لا نستطيع من وقت لآخر إلا أن نأتي للقاء دولة الرئيس نبيه بري، صمام الأمان في هذا البلد، خصوصًا بهذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد والمنطقة”. وأضاف “الحقيقة، كلما نلتقي به نلمس منه الأمن والاطمئنان لأنه صمام الأمان في هذا البلد، وهو مع الوحدة الوطنية فيه، وهو مع أن يكون لبنان كلمة واحدة ضد الغطرسة التي يمارسها العدو الصهيوني”.

      المصدر: موقع المنار

