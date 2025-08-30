الرئيس الأميركي دونالد ترامب ينتقد قرار محكمة الاستئناف ويتعهد اللجوء إلى المحكمة العليا للطعن بحكم المحكمة الذي قضى بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها على العديد من الدول غير قانوني