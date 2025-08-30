السبت   
   30 08 2025   
   6 ربيع الأول 1447   
   بيروت 04:10
    الرئيس الأميركي دونالد ترامب ينتقد قرار محكمة الاستئناف ويتعهد اللجوء إلى المحكمة العليا للطعن بحكم المحكمة الذي قضى بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها على العديد من الدول غير قانوني

      إطلاق نار من آليات الاحتلال محيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

      وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يبدأ سحب جنوده من حي الزيتون وإعادتهم إلى ثكناتهم

      ترامب على منصته “تروث سوشال”: إن محكمة الاستئناف أصدرت “حكما خاطئا لكنها تعلم أن الولايات المتحدة الأميركية ستنتصر في نهاية المطاف و سأستأنف الحكم أمام المحكمة العليا

