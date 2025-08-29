الجمعة   
    لبنان

    الرئيس بري: يا محلى 17 أيار.. الأميركيون خذلونا ولن ندفع ثمناً إضافياً

      أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن خيبة أمله العميقة من الموقف الأميركي في ما يتعلّق باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي، وذهب إلى حد القول “يا محلى 17 أيار”.

      وقال الرئيس بري في حديث صحفي إن الضامن الأميركي لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 27 تشرين الثاني، جعله أسوأ من اتفاق 17 أيار.

       وأشار إلى أن الموفد الأميركي توم بارّاك “ذهب إلى “إسرائيل” محملاً بما اتفقنا عليه، لكنه عاد بلا أي جواب. لا ضمانات يقدمها الأميركيون، ولن يكونوا في صدد تقديمها”.

      وتابع الرئيس بري “بين أميركا وإسرائيل، إذا خيّرت الأميركيين يختارون إسرائيل لا أميركا”.

      ولفت الى أن الأميركيين يفاوضون لبنان وكأنه خاسر في الحرب، ويريدون منه أن يتنازل ويدفع الثمن وحده، دون أن يشترط أي شيء.

      وقال “نعم، دفعنا الثمن، لكن بعد الآن لن ندفع أي ثمن”. ورأى رئيس مجلس النواب أن هناك محاولة لإلقاء كرة النار على الجيش اللبناني عبر تكليفه بخطة حصر السلاح بيد الدولة. وشدد على أن “القرار في نهاية المطاف سياسي، ومكانه في مجلس الوزراء عندما تُعرض الخطة عليه. لن نسمح بمسّ الجيش أو التحريض عليه أو حتى رمي وردة عليه”.

      كما أكد الرئيس بري أن “المشكلة داخلية، لا أحد يلعب بنا إلا الداخل الذي يلعب بمصير البلد”.

      المصدر: موقع المنار

