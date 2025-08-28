مجلس الأمن يمدد ولاية اليونيفيل في لبنان حتى نهاية 2026

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالإجماع قراراً يقضي بتمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، وذلك للمرة الأخيرة.

وتضمن القرار دعوة الاحتلال الإسرائيلي إلى سحب قواته من شمال الخط الأزرق ومن خمسة مواقع تقع داخل الأراضي اللبنانية، كما دعا السلطات اللبنانية إلى الانتشار في أي مواقع تُخليها قوات الاحتلال، بدعم من الأمم المتحدة.

وكان قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أنّ هناك توافقاً داخل مجلس الأمن على التمديد لليونيفيل لعام إضافي.

وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان لها أنّ الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله الاتصالات الجارية بشأن التمديد لليونيفيل، إضافة إلى خطة الجيش اللبناني لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بحصرية السلاح بيد القوى الأمنية اللبنانية.

واعتبر الرئيس عون أنّ هذا التمديد يمثل خطوة متقدمة ستساعد الجيش اللبناني على استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، شرط تحقق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الاعتداءات، فضلاً عن استعادة الأسرى اللبنانيين لدى الاحتلال.

يشار إلى أنّ قوة اليونيفيل أنشئت عام 1978 عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، وعززت مهامها بشكل واسع بعد حرب تموز/يوليو 2006 والقرار الأممي 1701، حيث انتشر أكثر من 10 آلاف جندي لمراقبة وقف الأعمال القتالية ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب نهر الليطاني.

وخلال العقود الماضية، تعرضت القوة الأممية لاعتداءات متكررة، كان أبرزها القصف الإسرائيلي المباشر لمقرها في بلدة قانا عام 1996، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 100 مدني احتموا بقاعدتها.

