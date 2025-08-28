الأمم المتحدة: حرمان طلبة غزة من التعليم يهدد مستقبل جيل كامل

أعلنت الأمم المتحدة، أن الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة يحرمون من التعليم للعام الثالث على التوالي، بسبب ما ترتكبه إسرائيل من حصار وحرب إبادة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي، بأن العام الدراسي الجديد يقترب وأن “أطفال غزة سيفقدون فرصة التعليم للعام الثالث على التوالي، التعليم حق أساسي ولا يجوز حرمان أي طفل منه”.

ودعا دوجاريك إلى حماية حق الأطفال في غزة في الحصول على التعليم، مؤكداً ضرورة إعادة فتح المدارس وضمان تمكين الأطفال الفلسطينيين من ممارسة حقهم في التعليم، محذراً من أن هذه الأزمة “تهدد مستقبل جيل كامل في غزة”.

وبدعم أمريكي، يرتكب العدو الاسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62895 شهيدا، و158930 جريحا من الفلسطينيين، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 313 فلسطينيا، بينهم 119 طفلا.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام