لبنان

قوى الأمن: تدابير سير على طريق الشام في بيروت بسبب أعمال تزفيت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، في بيان لها الأربعاء، أنه “بتاريخي 27 و28-8-2025، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال برش وتزفيت على جزء من طريق الشام – نزلة صهيون، بين شارع أنطوان إده وجسر الرينغ في بيروت”.

وأضاف البيان “ستُنفّذ هذه الأشغال خلال هذين اليومين، من الساعة 20:00 مساءً وحتى الساعة 5:00 فجرًا، على أن تؤدي إلى: منع مرور السيارات بشكل كامل، ومنع وقوف السيارات على الطريق المذكورة خلال فترة الأعمال”.

وتابع البيان “يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام