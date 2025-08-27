لبنان

“حركة الأمة” دانت سلوك برّاك: يعكس السياسة الأميركية بالاستخفاف بلبنان والتدخّل الفجّ بشؤونه

دانت “حركة الأمة” في لبنان، في بيان لها يوم الأربعاء، “السلوك الفاضح الذي ارتكبه المبعوث الأميركي توماس برّاك خلال زيارته إلى قصر بعبدا، حيث تعمّد إهانة الصحافة اللبنانية بتصرّفات متغطرسة تكشف عن عقلية استعمارية استعلائية ما زالت الإدارة الأميركية تحاول فرضها على دولتنا وشعبنا”.

وأشارت الحركة إلى أن “هذا السلوك ليس حادثًا فرديًا، بل يعكس سياسة إدارة أميركية قائمة على الاستخفاف بسيادة لبنان والتدخّل الفجّ في شؤونه، وهو أمر لن يقبل به الشرفاء في هذا البلد تحت أي ظرف”.

واعتبرت الحركة أن “لبنان بلد مقاوم حرّ، لن يخضع لابتزاز أو تهديد من أي جهة كانت”، داعيةً “المسؤولين إلى اتخاذ موقف حاسم يضع حدًّا لمثل هذه الممارسات، ويؤكد أن كرامة اللبنانيين وسيادتهم فوق أي اعتبار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام