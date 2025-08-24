لبنان

النائب رائد برو : لأجل لبنان ودفاعا عن شعبه قلنا الموت أولى من الموافقة على قرار الحكومة الأخير

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو بأن من يتحدث عن إسرائيل الكبرى لا يمكن أن يصدر عنه سوى التهديد للبنان وكل بلدان المنطقة وعلينا كلنا كلبنانيين وشعوب المنطقة مواجهة هذا التهديد .

كلام النائب برو جاء خلال الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله وعائلة الشهيد على طريق القدس جهاد نبيل برو في بلدته عين الغويبة الجبيلية‌ بحضور مسؤول قطاع جبيل كسروان في حزب الله الشيخ حسين شمص ، فعاليات اجتماعية ، علماء ، وجمع من أهالي البلدة وعائلة الشهيد .

وأضاف :” لغاية اليوم ما زال العدو الصهيوني يمعن بالاعتداءات على السيادة اللبنانية ، ويضرب بعرض الحائط بكل ما سمي بالتزامات ، متسائلا :” هل هذه الدولة التي يحلم به اللبنانيون تقدم كل التضحيات والانجازات هدايا للعدو الذي لم يقدم حتى جوابا للحكومة اللبنانية تجاه ما يعرف بورقة براك ” .

وقال النائب برو : ” من ضمن ما يعرف بورقة براك هناك فقرة تقول بالسعي لاستمرار تأمين ١٥٠ مليون دولار للجيش اللبناني ، فما هذا الذل الذي يفرض على الجيش اللبناني ؟ هكذا ندافع عن بلدنا ونحمي مياهنا وأرضنا ؟ .

وأشار : ” لسنا هواة حروب لكننا أخذنا قرار الصبر والتحمل اليوم حتى لا يتعرض الشعب اللبناني للذل. فنحن أمام عدم وضوح العدو ومن خلفه ما يسمى بالمجتمع الدولي ، نقول للحكومة اللبنانية بضرورة أن تجتمع لتسحب هذا القرار لان الاستمرار به دون مقابل هو وصمة عار على جبين هذه الحكومة . “

وختم برو : ” إننا في حزب الله مع كل أحرار لبنان من أبناء السيد موسى الصدر والسيد حسن نصر الله وكل الشهداء لن نسمح لأي أحد بأن يأخذ منا في السلم ما لم يأخذه في الحرب ، و نحن أحرص الناس على الدولة والجيش اللبناني ، ولذلك رفضنا هذا القرار الخطيئة .”

