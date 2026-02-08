الأحد   
    لبنان

    النائب برو: نحض السلطات المختصة كافة على المبادرة بالكشف على الأبنية المشابهة فوراً وإجراء مسح شامل لمنع تكرار ‏حصول كوارث ومآسٍ مماثلة

      قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو حول فاجعة انهيار مبنى في طرابلس:‏”‏ مرة جديدة، وفي أقل من شهر، يفجع الوطن كله وأهلنا الأعزاء في طرابلس بكارثة كبيرة تمثلت بانهيار مبنى في ‏محلة التبانة ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وفقدان آخرين تحت الأنقاض”.‏

      وفي بيان له مساء اليوم :”إننا إذ نعبر عن حزننا وألمنا الشديدين للمصاب الجلل الذي أصاب طرابلس وأهلها، وهي التي طالما حضنت الجميع ‏من أبناء الوطن من كل المناطق خاصة في ظروف الحرب والتهجير والأزمات الكبرى، فإننا نعرب عن تعاطفنا ‏وتضامننا الكاملين معهم”.‏
      وتابع :”نحض السلطات المختصة كافة على المبادرة بالكشف على الأبنية المشابهة فوراً وإجراء مسح شامل لمنع تكرار ‏حصول كوارث ومآسٍ مماثلة، ونطالب الهيئة العليا للإغاثة باحتضان العائلات التي فقدت بيوتها وتأمين المأوى ‏المناسب لهم”.‏
      وختم:”إذ نتقدم بالتعازي والمواساة من ذوي الضحايا متمنين للجرحى الشفاء العاجل، فإننا نثمن العمل الجبار لفرق الإنقاذ ‏كافة ونأمل أن تتكلّل جهودهم بإنقاذ حياة جميع المفقودين”.‏

      المصدر: العلاقات الإعلامية

