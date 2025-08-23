السبت   
   23 08 2025   
   29 صفر 1447   
   بيروت 21:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    براك الى بيروت مجددا.. تسبقه حملة تجميل للرد الاسرائيلي

    برّاك واورتاغوس الى لبنان مجددا.. فهل سيحملان معهما جديدا من كيان العدو؟

    المصدر: قناة المنار