الإثنين   
   15 12 2025   
   24 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 13:57
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    براك في “تل أبيب”: بحث تفاصيل المرحلة الثانية من خطة ترامب ومشاركة تركيا في القوة الدولية

      يبدأ المبعوث الأميركي توم براك زيارة إلى “تل أبيب” اليوم الاثنين تمهيداً للقاء المتوقع اواخر الشهر الحالي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو.

      ووفق “صحيفة معاريف” الاسرائيلية التي اشارت الى ان لقاءات براك ستركز على غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب مشيرة الى ان النقاش سيدور حول قضية مشاركة تركيا في القوة الدولية التي ستدير شؤون القطاع، حيث يعتقد باراك أن تركيا يجب أن تكون جزءًا من هذه القوة نظرًا لقدراتها العسكرية وقنوات نفوذها في غزة، أما في الجانب الاسرائيلي – تضيف معاريف – فإن المشاركة التركية تُعتبر خطًا أحمر.

      وقالت الصحيفة إن براك “عاد الى تل ابيب وفي يده ساعة رملية وتفويض واضح للاستعلام ما إذا كانت نتنياهو مستعد للمضي قدمًا في المرحلة التالية من الخطة الأمريكية”.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      غزة | غارات إسرائيلية… براك في “تل أبيب” لبحث المرحلة الثانية من خطة ترامب وفرنسا تطلب إطلاع الأوروبيين عليها

      غزة | غارات إسرائيلية… براك في “تل أبيب” لبحث المرحلة الثانية من خطة ترامب وفرنسا تطلب إطلاع الأوروبيين عليها

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار 14\12\2025

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار 14\12\2025

      كتائب القسام تزف الشهيد رائد سعد: حقنا في الرد على عدوان الاحتلال مكفول

      كتائب القسام تزف الشهيد رائد سعد: حقنا في الرد على عدوان الاحتلال مكفول