براك في “تل أبيب”: بحث تفاصيل المرحلة الثانية من خطة ترامب ومشاركة تركيا في القوة الدولية

يبدأ المبعوث الأميركي توم براك زيارة إلى “تل أبيب” اليوم الاثنين تمهيداً للقاء المتوقع اواخر الشهر الحالي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو.

ووفق “صحيفة معاريف” الاسرائيلية التي اشارت الى ان لقاءات براك ستركز على غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب مشيرة الى ان النقاش سيدور حول قضية مشاركة تركيا في القوة الدولية التي ستدير شؤون القطاع، حيث يعتقد باراك أن تركيا يجب أن تكون جزءًا من هذه القوة نظرًا لقدراتها العسكرية وقنوات نفوذها في غزة، أما في الجانب الاسرائيلي – تضيف معاريف – فإن المشاركة التركية تُعتبر خطًا أحمر.

وقالت الصحيفة إن براك “عاد الى تل ابيب وفي يده ساعة رملية وتفويض واضح للاستعلام ما إذا كانت نتنياهو مستعد للمضي قدمًا في المرحلة التالية من الخطة الأمريكية”.

المصدر: موقع المنار