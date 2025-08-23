لبنان

قوى الأمن: توقيف برازيلي حاول تهريب 1.8 كلغ كوكايين إلى لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، في بيان لها السبت، عن توقيف مواطن برازيلي حاول تهريب 1.8 كلغ من مادة الكوكايين إلى لبنان عبر ابتلاع كبسولات.

وقال البيان “في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بجرائم المخدرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطة الأمنية التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية للحد من انتشار هذه الآفة في مختلف المناطق اللبنانية”.

وأضاف البيان “بتاريخ 04-08-2025، وبناءً على تعاون مشترك مع السلطات القطرية، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي حول قيام المدعو: أ. ز. (مواليد العام 1983، برازيلي) بمحاولة تهريب مواد مخدرة إلى لبنان عبر ابتلاع كبسولات داخل جسده، قادمًا من البرازيل على متن الخطوط الجوية القطرية، ومن المتوقع وصوله في التاريخ المذكور”.

وتابع البيان أنه “بعد التنسيق مع قيادة سرية مطار رفيق الحريري الدولي في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة وجمارك المطار، توجّهت دورية من المكتب إلى المطار، حيث جرى توقيف المشتبه به. وبتفتيش أمتعته، لم يُعثر على أي مواد ممنوعة”، وأضاف “باستجوابه، اعترف بابتلاع كمية من كبسولات الكوكايين، وتبيّن لاحقًا أن عددها يبلغ 133 كبسولة، بوزن إجمالي يقارب 1,800 غرام”، مؤكّدًا أن “التحقيق لا يزال جاريًا بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام