لبنان

النائب الصمد زار الرئيس بري: طالما هناك احتلال هناك مقاومة

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السبت، رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.

كما تابع الرئيس بري المستجدات السياسية وشؤونًا تشريعية وإنمائية، خلال استقباله رئيس “لجنة الدفاع والداخلية والبلديات” النيابية، النائب جهاد الصمد، الذي اكتفى بعد اللقاء بالقول “طالما هناك احتلال، هناك مقاومة”.

كما التقى الرئيس بري وفدًا علمائيًا ضم: السيد علي مكي، وعضو الهيئة الشرعية في “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” السيد كاظم إبراهيم، القاضي الشيخ حسين قصاص، الشيخ إبراهيم فواز، والشيخ موسى البغدادي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام