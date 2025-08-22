دولي

ترامب: سنعرف مصير فرص السلام في أوكرانيا خلال أسبوعين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنّه سيعرف المزيد بشأن فرص السلام في أوكرانيا، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان السلام سيتحقّق، قال ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع قناة “نيوزماكس” اليمينية: “سنعرف خلال الأسبوعين المقبلين النتيجة. بعد ذلك، قد نضطر إلى اتباع نهج مختلف”.

ومنذ حملته الرئاسية العام الماضي، تعهّد ترامب بإحلال السلام في أوكرانيا، بعد أكثر من ثلاث سنوات من بدء الحرب في شباط/فبراير 2022.

وفي هذا الإطار، التقى بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضية، في قاعدة عسكرية في ألاسكا، ثم التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برفقة عدد من القادة الأوروبيين الاثنين في البيت الأبيض.

وقال ترامب، الاثنين، إنّه يسعى لعقد اجتماع ثنائي بين زيلينسكي وبوتين، على أنّ تتبعه قمة ثلاثية يشارك فيها. غير أنّ لقاء الطرفين المتحاربين يبدو غير مؤكد حتى الآن.

ووافق بوتين على مبدأ لقاء مع نظيره الأوكراني بعدما رفض ذلك في السابق، ولكن من دون تحديد مكان الاجتماع أو موعده.

لكن زيلينسكي، قال الخميس، إنّ “الإشارات التي ترسلها روسيا حالياً غير لائقة.. إنّهم يحاولون التنصّل من ضرورة عقد اجتماع”.

في الأثناء، شنّت روسيا هجوماً واسع النطاق على أوكرانيا ليل الأربعاء الخميس، باستخدام 574 طائرة بدون طيار و40 صاروخاً، وفقاً للقوات الجوية الأوكرانية، وهو رقم قياسي منذ منتصف تموز/يوليو الماضي.

المصدر: مواقع اخبارية