تدابير سير الخميس من مستديرة الجندولين حتى الرحاب على المسلكين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها، يوم الأربعاء، عن سلسلة تدابير سير ستُتّخذ يوم الخميس، من مستديرة الجندولين حتى محلة الرحاب (الغبيري)، على المسلكين، بسبب أعمال تعبيد.

وجاء في البيان “يوم الخميس الواقع في 21-08-2025، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تعبيد على الطريق الممتد من مستديرة الجندولين حتى محلة الرحاب، على المسلكين، اعتبارًا من الساعة 4:30 فجرًا ولغاية الساعة 14:00 ظهرًا”.

وأضاف البيان “لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

-تحويل السير القادم من مستديرة الجندولين باتجاه الرحاب إلى مستديرة السفارة الكويتية.

-تحويل السير القادم من الرحاب باتجاه الجندولين إلى محلة جسر المطار”.

وختمت المديرية بيانها بدعوة المواطنين إلى أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام