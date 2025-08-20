آخر الأخبار

دولي

فرنسا: تصريح نتنياهو بشأن تأجيج ماكرون “معاداة السامية” دنيء ولن يمر من دون رد

استنكرت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ربط بين رغبة الرئيس إيمانويل ماكرون في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتأجيج “معاداة السامية”، ووصفته بأنه “دنيء” و”مبني على مغالطات”.

وأضاف قصر الإليزيه أنّ رسالة نتنياهو “لن تمر من دون رد”، مؤكّداً أنّ “الجمهورية تحمي وستحمي دائماً مواطنيها اليهود”، ومردفاً: “نحن نمر بفترة تتطلب التصرف بجدية ومسؤولية، لا التشويش والتلاعب”.

وفي السياق، قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية، بنيامين حداد، الثلاثاء، إنّ فرنسا “لا تحتاج إلى دروس في محاربة معاداة السامية”، وذلك رداً على اتهام نتنياهو ماكرون بتأجيج “معاداة السامية”.

وكان نتنياهو قد صرّح بأنّ دعوة الرئيس الفرنسي إلى الاعتراف بفلسطين كدولة تؤجّج “نار معاداة السامية”.

وكان الرئيس الفرنسي أعلن أواخر الشهر المنصرم أنّ باريس ستعترف بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر المقبل، في خطوة أثارت غضب “إسرائيل”.

