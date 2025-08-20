عربي وإقليمي

سانا : لقاء سوري-إسرائيلي في باريس “لبحث ملفات الاستقرار”

أفادت وكالة الأنباء السورية، سانا، مساء الثلاثاء، عن لقاء جمع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، مع وفد إسرائيلي في العاصمة الفرنسية.

وقالت الوكالة، إنّ اللقاء كان يهدف “لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري”.

قناة “12” الإسرائيلية، تحدثت في وقتٍ سابق عن أن اللقاء في باريس، سيحضره أيضاً المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس برّاك.

كذلك أعلنت وزارة الخارجية السورية، الثلاثاء، أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع استقبل وفداً من أعضاء الكونغرس الأميركي بحضور وزيري الخارجية والداخلية السوريين.

وكان قد كشف كولونيل الاحتياط في “الجيش” الإسرائيلي، موشيه إلعاد، في تموز/يوليو الماضي، عن اتفاق أمني مرتقب بين “إسرائيل” وسوريا، يتضمن تعاوناً استخبارياً لمواجهة حزب الله وإيران.

وأوضح إلعاد أنّ هذا الاتفاق لا يندرج ضمن إطار اتفاقيات “أبراهام”، وذلك بحسب ما أورد موقع “i24NEWS” الإسرائيلي.

المصدر: وكالة سانا