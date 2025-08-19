لبنان

قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص اعتدوا بالضرب على قاصر في بلدة رشعين شمال لبنان

أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، في بيان لها مساء الثلاثاء، إلى توقيف ثلاثة أشخاص اعتدوا بالضرب على قاصر داخل صالون حلاقة في بلدة رشعين – قضاء زغرتا شمال لبنان.

وجاء في البيان: “إثر تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر قيام ثلاثة أشخاص بالاعتداء بالضرب على قاصر داخل أحد صالونات الحلاقة في بلدة رشعين – قضاء زغرتا”، وتابع: “نتيجة المتابعة الحثيثة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هوية المتورطين، وجرى توقيفهم بناءً على إشارة القضاء المختص، قبل أن يُتركوا بسندات إقامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام