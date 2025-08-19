لبنان

وفد “تجمع العلماء” زار المكتب السياسي لـ”أمل” وتأكيد على إلزام العدو بالإنسحاب من المناطق المحتلة ووقف اعتداءاته

زار وفد من “تجمع العلماء المسلمين” برئاسة رئيس الهيئة الإدارية الشيخ الدكتور حسان عبد الله مقر المكتب السياسي لحركة “أمل”، وكان في استقبالهم رئيس المكتب السياسي جميل حايك، بحضور عدد من الأعضاء.

وتوقف المجتمعون بحسب بيان على الاثر، أمام “ما يحدث في غزة من مجازر يندى لها جبين الإنسانية، حيث تستهدف آلة القتل الصهيونية المدنيين من أطفال ونساء، وتشن حرب إبادة عبر سياسة التجويع التي شاهد العالم صامتا وخانعا فصولها المأساوية”، واضعين “مسؤولية ما يجري على عاتق القوى الإقليمية والدولية التي تستنكف عن إدانة إسرائيل وردعها”.

كما توقفوا أمام “ادعاءات مجرم الحرب نتنياهو المتعلقة بمسعاه لتحقيق حلم إسرائيل الكرى”، واضعين هذا “الأمر الخطير أمام القادة والمسؤولين في العالمين العربي والإسلامي لخطورة تداعياته الكارثية على المنطقة والعالم بأسره”.

وفي الشأن الداخلي، دعا المجتمعون إلى “ضرورة التيقظ والانتباه لما يُحاك لموطننا لبنان من مشاريع تستظل الشرعية والدستور، والضغط الإقليمي والدولي مستهدفة عناصر قوة ومنعة لبنان”، وطالبوا بـ”ضرورة إلزام العدو الإسرائيلي مندرجات ما وافق عليه لبنان، والذي ضمنته الأمم المتحدة والدول الكبرى، وضرورة إلزام العدو الإسرائيلي بالإنسحاب من المناطق المحتلة ووقف اعتداءاته على اللبنانيين، وعودة أهالي القرى الحدودية والشروع بإعادة إعمار ما هدمته الآلة الصهيونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام