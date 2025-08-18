لبنان

حزب الله يزور القوى القومية: كل الثقة بالجيش وعلى الحكومة التراجع عن قرارها الفتنوي

زار وفد من حزب الله برئاسة نائب رئيس المجلس السياسي الحاج محمود قماطي وحضور النائب أمين ‏شري القوى والأحزاب القومية في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي في الروشة، بحضور النائب ‏رئيس حزب الاتحاد حسن مراد، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي ربيع بنات، أمين الهيئة القيادية ‏في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان، رئيس حزب التيار العربي شاكر ‏برجاوي، قائد الحرس القومي العربي أسعد حمود.‏

باسم اللقاء تحدّث قماطي وبنات حيث شددا على أن المقاومة هي ورقة القوة الأساسية للبنان، إلى جانب ‏جيشه الوطني ووحدة شعبه، داعين الحكومة للتراجع عن قرارها الفتنوي التفجيري الذي لا يهدف سوى ‏لتطبيق الأجندة الأميركية الصهيونية، مؤكدين على وحدة قوى المقاومة في مواجهة مشروع ضربها، ‏رافضين كل ما يحكى عن أنّ المعركة تجاه طائفة واحدة، وإنما تجاه لبنان القوي بكل أوراق قوته. ‏

هذا وأكد المجتمعون على أن الثقة بالجيش اللبناني الوطني هي ثقة وطنية كبرى معتبرين أن الجيش لا يمكن ‏أن يقف في مواجهة شعبه بتاتًا.‏

المصدر: العلاقات الإعلامية