حزب الله يزور القوى القومية: كل الثقة بالجيش وعلى الحكومة التراجع عن قرارها الفتنوي

زار وفد من حزب الله برئاسة نائب رئيس المجلس السياسي الحاج محمود قماطي وحضور النائب أمين شري القوى والأحزاب القومية في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي في الروشة، بحضور النائب رئيس حزب الاتحاد حسن مراد، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي ربيع بنات، أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان، رئيس حزب التيار العربي شاكر برجاوي، قائد الحرس القومي العربي أسعد حمود.
باسم اللقاء تحدّث قماطي وبنات حيث شددا على أن المقاومة هي ورقة القوة الأساسية للبنان، إلى جانب جيشه الوطني ووحدة شعبه، داعين الحكومة للتراجع عن قرارها الفتنوي التفجيري الذي لا يهدف سوى لتطبيق الأجندة الأميركية الصهيونية، مؤكدين على وحدة قوى المقاومة في مواجهة مشروع ضربها، رافضين كل ما يحكى عن أنّ المعركة تجاه طائفة واحدة، وإنما تجاه لبنان القوي بكل أوراق قوته.
هذا وأكد المجتمعون على أن الثقة بالجيش اللبناني الوطني هي ثقة وطنية كبرى معتبرين أن الجيش لا يمكن أن يقف في مواجهة شعبه بتاتًا.
المصدر: العلاقات الإعلامية