لبنان

الرئيس بري سأل برّاك عن الإلتزام الإسرائيلي بالإنسحاب من الأراضي اللبنانية

إستقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الموفد الأمريكي توماس براك ونائبة المبعوث الأمريكي للشرق الاوسط مورغان أورتاغوس والوفد المرافق لهما بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان، حيث تناول اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعة تطورات والمستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة .

الرئيس بري سأل الموفد الأمريكي عن الإلتزام الإسرائيلي بإتفاق وقف إطلاق النار وإنسحابها من الأراضي اللبنانية الى الحدود المعترف بها دولياً ، مؤكداً أن ذلك هو مدخل الإستقرار في لبنان وفرصة للبدء بورشه إعادة الإعمار تمهيداً لعودة الأهالي الى بلداتهم ، بالأضافة الى تأمين مقومات الدعم للجيش اللبناني .

بدوره الموفد الأمريكي توماس براك إكتفى بعد اللقاء بالقول :”بحثنا وناقشنا ما يهم الجميع كيف نصل الى الازدهار في لبنان في الجنوب والشمال وكافة انحاء لبنان ولكل اللبنانيين”.

وختم :” لقائي اليوم مع الرئيس بري كان مع شخصية حاذقة لديه تاريخ مذهل ونحن نتحرك بالإتجاه الصحيح”.

وكان الرئيس بري قد تابع الأوضاع والمستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة وذلك خلال إستقباله السفير البريطاني لدى لبنان هاميش كاول .

كما استقبل رئيس المجلس وزير الإتصالات شارل الحاج حيث جرى بحث للاوضاع العامة وشؤوناً متصلة بقطاع الإتصالات .

المصدر: موقع المنار